Hombre asesinado tras discusión en El Paisnal; capturan al sospechoso

Día a Día News

ElSalvador–Un hombre de 59 años fue asesinado este viernes 2 de enero en el distrito de El Paisnal, San Salvador Norte, tras una discusión mientras consumía bebidas alcohólicas con otro individuo, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima fue atacada con un arma blanca durante el altercado y murió en el lugar debido a las heridas recibidas. El hecho se convierte en el primer homicidio registrado en El Salvador en el año 2026.

Las autoridades informaron que el presunto responsable del crimen fue detenido en el mismo municipio. El detenido fue identificado como Joni Armando Chacón Guerra, de 42 años, quien será procesado por el delito de homicidio.

La PNC no precisó el motivo exacto de la discusión que terminó en el ataque mortal, pero aseguró que el caso será remitido a la Fiscalía General de la República (FGR) para continuar con la investigación correspondiente.

Según los datos oficiales de la corporación policial, el 2025 cerró con 67 homicidios en todo el país, cifra que representó una reducción frente a los 114 casos reportados en 2024.

El homicidio en El Paisnal ocurre en medio del despliegue policial habitual de inicio de año y marca el primer caso violento reportado en el territorio nacional durante 2026.

Las autoridades reiteraron su llamado a evitar el consumo excesivo de alcohol y las discusiones que puedan derivar en hechos de violencia.

Compartir esta nota