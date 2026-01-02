Gas propano sube hasta $0.44 este enero 2026

Día a Día News

ElSalvador–El 2026 comienza con un ajuste al alza en los precios del gas licuado de petróleo (GLP), luego de dos meses de reducciones consecutivas. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) informó que los nuevos precios estarán vigentes durante enero y responden a factores internacionales que han encarecido el producto.

De acuerdo con la institución, el cilindro de 25 libras (el más utilizado en los hogares salvadoreños) se venderá a $10.91, lo que representa un incremento de $0.32 respecto a diciembre. La presentación de 35 libras, en tanto, registrará el mayor aumento, de $0.44, y se colocará en $15.19. El cilindro de 20 libras costará $8.80 (un alza de $0.25), y el de 10 libras subirá $0.12, situándose en $4.53.

La DGEHM recordó que el subsidio estatal de $8.04 se mantiene para más de un millón de familias beneficiadas, lo que permitirá que los hogares inscritos paguen solo $2.87 por el cilindro de 25 libras.

Este incremento contrasta con las reducciones registradas en noviembre y diciembre de 2025, cuando el precio del gas alcanzó su nivel más bajo del año, aliviando temporalmente el gasto doméstico en combustibles para cocinar.

Factores internacionales

Según la Dirección de Energía, el aumento está vinculado con una baja en las reservas de propano y propileno en Estados Unidos, principal proveedor de El Salvador. La Agencia Internacional de Energía (AIE) reportó una disminución de cerca de 3.8 millones de barriles en diciembre, lo que presionó al alza los precios internacionales.

Pese a esa caída, la producción estadounidense se mantuvo estable, con un promedio de 2.8 millones de barriles diarios en diciembre, cifra similar a la de noviembre. Sin embargo, la menor disponibilidad de inventarios impactó en el costo de exportación y, por ende, en los precios locales.

La DGEHM instó a la población a reportar cualquier irregularidad en los puntos de venta, como incumplimientos de precios o alteraciones en el peso de los cilindros. Las denuncias pueden realizarse a través de sus redes sociales o mediante el número de WhatsApp 6969-8088.

Con este ajuste, el inicio de año impone un nuevo desafío a la economía familiar, que venía de un breve respiro en los precios de los energéticos.

