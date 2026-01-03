Medio Ambiente advierte descenso de temperaturas este sábado

Día a Día News

ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), informó que durante la madrugada y mañana del sábado se registrará un nuevo descenso en las temperaturas en gran parte del territorio salvadoreño, debido al restablecimiento del flujo del Este y la influencia de aire más seco y fresco.

El meteorólogo Amides Figueroa detalló que, tras la disipación de los vientos del norte que predominaban este viernes, las condiciones atmosféricas favorecerán un ambiente más estable, con temperaturas más bajas en horas nocturnas y matutinas.

“Este viernes aún se sentirá calor en horas de mayor insolación, pero hacia la madrugada del sábado se espera un descenso marcado en las temperaturas”, explicó Figueroa en un video compartido en las redes oficiales del MARN.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas mínimas oscilarán entre 9 y 17 grados Celsius en las zonas altas y en el occidente del país, mientras que los valles interiores registrarán entre 17 y 22 grados, y la franja costera mantendrá valores entre 20 y 26 grados Celsius.

Ya este viernes se reportaron bajas significativas: en Las Pilas, San Ignacio (Chalatenango), el termómetro descendió hasta 8.3 grados Celsius, una de las marcas más frías de los últimos días.

Este sábado no se prevén lluvias, el cielo permanecerá despejado durante la mañana, con escasa nubosidad en la tarde y noche, especialmente sobre la zona montañosa del norte y la franja volcánica occidental.

El viento variará entre 10 y 20 km/h, con brisas más sensibles en zonas altas. El ambiente será cálido en la tarde, fresco al anochecer y frío en la madrugada.

Para el domingo 4 de enero, el MARN prevé condiciones similares: sin lluvias, con cielo despejado la mayor parte del día y ráfagas ocasionales de vientos nortes entre 35 y 50 km/h en zonas altas del norte y occidente. Las temperaturas se mantendrán en el mismo rango, con ambiente fresco y seco.

La institución reiteró que el principal factor que influirá en estas condiciones será el flujo del este y noreste con bajo contenido de humedad, lo que evitará la formación de nubosidad y lluvias.

Las autoridades instan a la población, especialmente a quienes habitan en zonas montañosas, a abrigarse adecuadamente durante la madrugada y proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias ante el descenso térmico.

También sugieren evitar quemas agrícolas o fogatas, debido al ambiente seco y los vientos ocasionales que podrían propagar el fuego con rapidez.

