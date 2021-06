INDES entrega $10 mil a la montañista Alfa Karina Arrué, por su segundo intento de alcanzar la cima del Monte Everest

El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, hizo entrega hoy de $10 mil a la montañista Alfa Karina Arrué, por su segundo intento de conquistar el Monte Everest.

“Quiero decirte que, si tú decides volver a intentar subir el Monte Everest, como INDES te vamos a acompañar con el 100% del valor de la travesía”, dijo funcionario a la montañista en su bienvenida al país.

Alfa Karina Arrué, pese a no lograr llegar a la cima del Monte Everest, fue la primera salvadoreña en sobrepasar los 8 mil msnm, de los 8,849 metros que este posee.

“Estoy súper agradecida con Yamil Bukele, por todo el apoyo que me ha brindado. Todavía no me lo creo de que me darán el respaldo total para volverlo a intentar. Sí quiero volver, le pedí a Dios que me diera el privilegio de volver y lo intentaré”, expresó Karina Arrué.

Fuente: INDES

