Inicia la temporada más esperada del año

Walmart da la bienvenida a las celebraciones más esperadas del año con la llegada de Halloween, Otoño y Navidad, ofreciendo a sus clientes y pequeños clientes una experiencia única de variedad, accesibilidad y tendencias para disfrutar en familia y decorar la casa.

En Halloween, las tiendas ya cuentan con una amplia selección de productos que harán de la celebración una experiencia inolvidable. Desde decoración animada para interior y exterior, como lobos que se activan con un botón, timbres animados y bolas de cristal animadas, hasta inflables gigantes como gatos con movimiento o faroles iluminados. La diversión también se extiende a disfraces de personajes favoritos, nuevos modelos y pijamas de Halloween para toda la familia.

La temporada de Otoño llega para acompañar a quienes disfrutan la calidez de la estación. Walmart ofrece opciones en decoración y accesorios de mesa con diseños alusivos, perfectos para compartir momentos en familia y realzar las reuniones de temporada.

Con la llegada de Navidad, Walmart sorprende con la licencia exclusiva de Grinch, incluyendo la colección completa y el icónico árbol torcido, que ya está conquistando a los clientes. Además, los personajes más queridos como Stitch, Snoopy y Hello Kitty visten las tiendas este año, junto con colecciones clásicas y en tendencia. La propuesta incluye árboles iluminados en todos los tamaños, luces con certificaciones de seguridad, nacimientos, coronas, ornamentos de gran tamaño, moñas en tendencia, ugly sweaters con nuevos diseños, vajillas de melamina infantiles y empaques de regalo en distintos tamaños y estilos.

En cuanto a juguetes, Walmart se prepara para la temporada más importante del año con un surtido pensado en cada edad y preferencia. Desde muñecas, vehículos de radio control y juegos de mesa, hasta peluches y novedades como la línea renovada de Brittany, que ahora llega acompañada de su hermana Regina y accesorios adicionales. Las licencias más exitosas del año pasado también se fortalecen con nuevas propuestas para seguir siendo las favoritas de los niños.

La experiencia de compra se complementa con rebajas exclusivas en ecommerce, disponibles en Walmart.com.sv, y con facilidades de pago de hasta 10 meses sin intereses en artículos de decoración y juguetes a partir de $100.

Con estas propuestas, Walmart reafirma su compromiso de acompañar a las familias en las celebraciones más representativas de fin de año, ofreciendo innovación, calidad y precios bajos que hacen de cada temporada un momento especial.

