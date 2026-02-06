Vie. Feb 6th, 2026

El Salvador

Interceptan lancha con casi 400 kilos de cocaína frente a la costa de La Libertad

Feb 6, 2026 #Droga, #incautación, #La Libertad, #PNC, #Seguridad

Día a Día News

ElSalvador–La Policía Nacional Civil (PNC), interceptó una embarcación pesquera que transportaba 13 bultos de cocaína, equivalentes a unos 398 kilogramos, valorados en más de $10 millones. El operativo se realizó al sur de playa Toluca, en el departamento de La Libertad.

De acuerdo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, la droga estaba oculta entre instrumentos de pesca y seguía la misma ruta marítima empleada por grupos dedicados al narcotráfico: Nicaragua–Guatemala–Estados Unidos.

En la operación fueron capturados Handy Yocimar Medina Gómez, de nacionalidad salvadoreña, y Carlos Roberto Quezada Orellana, de nacionalidad guatemalteca y mexicana. Ambos fueron puestos bajo custodia policial.

El ministro destacó que durante 2026 se han incautado 2,815 kilogramos de cocaína, con un valor superior a los $70 millones, producto de distintos operativos ejecutados en la zona costera del país. Villatoro afirmó que estas acciones confirman que El Salvador dejó de ser un corredor del narcotráfico para convertirse en una barrera en el Pacífico centroamericano.

Durante 2025, el gabinete de Seguridad reportó la incautación de 25 toneladas de droga, de las cuales 22.5 toneladas fueron decomisadas por la Marina Nacional en 16 operativos marítimos.

