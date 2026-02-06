Cortes de agua por trabajos eléctricos afectarán sectores de San Salvador y La Paz este viernes

Día a Día News

ElSalvador–La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) informó que varias zonas de San Salvador y La Paz experimentarán interrupciones temporales en el servicio de agua potable este viernes 6 de febrero, debido a trabajos programados por la compañía eléctrica que afectarán el funcionamiento de los sistemas de bombeo.

Según la institución, el mantenimiento eléctrico está previsto entre las 9:00 de la mañana y las 2:30 de la tarde, tiempo durante el cual el suministro de agua se verá suspendido de forma parcial en los sectores afectados.

Zonas con interrupción del servicio

En San Salvador Este, los cortes se registrarán en el distrito de Ilopango, incluyendo las zonas de Selsut, Nuevos Horizontes y el Boulevard del Ejército, en el área industrial.

En San Salvador Sur, las afectaciones abarcarán los distritos de Santo Tomás, San Marcos y Santiago Texacuangos.

Mientras que en La Paz Oeste, los sectores de Montelimar y Olocuilta también estarán sin servicio durante las horas del mantenimiento.

ANDA explicó que el restablecimiento del servicio dependerá directamente del retorno del suministro eléctrico y se realizará de forma gradual, por lo que algunas zonas podrían recuperar el agua antes que otras.

La autónoma recordó que sus canales de atención están disponibles para brindar información o recibir reportes relacionados con el suministro. Los usuarios pueden comunicarse por WhatsApp al 7838-1462 o al call center 915.

La institución reiteró que se trata de una suspensión temporal y preventiva, y pidió a los habitantes de los sectores mencionados tomar previsiones mientras duren los trabajos eléctricos.

