Sáb. Feb 7th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

El Salvador

Soldado pierde la vida durante operativo contra contrabando en Metapán

Feb 7, 2026 #Ataque, #Frontera, #Fuerza Armada, #Homicidio, #Metapán, #PNC, #Soldado

Día a Día News

ElSalvador–Un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador murió la noche del viernes durante un operativo contra el contrabando de mercadería en la zona fronteriza de Metapán, departamento de Santa Ana, confirmaron fuentes policiales.

El enfrentamiento ocurrió en el caserío El Desconsuelo, del cantón El Brujo, cuando una patrulla militar realizaba labores de vigilancia. Según los primeros reportes, el grupo fue atacado por sujetos armados vinculados al contrabando.

Durante el intercambio de disparos, uno de los soldados perdió la vida en el cumplimiento de su deber. La Policía Nacional Civil informó que el caso corresponde al único homicidio registrado el viernes 6 de febrero.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado capturas relacionadas con el ataque, aunque continúan las investigaciones en la zona fronteriza con Guatemala.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

El Salvador

Plan vial y transporte gratuito para los conciertos de Shakira en San Salvador

Feb 7, 2026
El Salvador

Interceptan lancha con casi 400 kilos de cocaína frente a la costa de La Libertad

Feb 6, 2026
El Salvador

Cortes de agua por trabajos eléctricos afectarán sectores de San Salvador y La Paz este viernes

Feb 6, 2026
error: Contenido protegido