Soldado pierde la vida durante operativo contra contrabando en Metapán

ElSalvador–Un miembro de la Fuerza Armada de El Salvador murió la noche del viernes durante un operativo contra el contrabando de mercadería en la zona fronteriza de Metapán, departamento de Santa Ana, confirmaron fuentes policiales.

El enfrentamiento ocurrió en el caserío El Desconsuelo, del cantón El Brujo, cuando una patrulla militar realizaba labores de vigilancia. Según los primeros reportes, el grupo fue atacado por sujetos armados vinculados al contrabando.

Durante el intercambio de disparos, uno de los soldados perdió la vida en el cumplimiento de su deber. La Policía Nacional Civil informó que el caso corresponde al único homicidio registrado el viernes 6 de febrero.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no habían reportado capturas relacionadas con el ataque, aunque continúan las investigaciones en la zona fronteriza con Guatemala.

Finalizamos el viernes 06 de febrero, con 1 homicidio en el país.



La víctima es un efectivo de la @FUERZARMADASV quien falleció en cumplimiento del deber durante un procedimiento de contrabando de mercadería. pic.twitter.com/cR2jY1LkGh — PNC El Salvador (@PNCSV) February 7, 2026

