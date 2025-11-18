Interrupción masiva de servicios en línea afecta a plataformas clave como X, ChatGPT y Canva

Día a Día News

Una falla en la infraestructura global de Cloudflare provocó este martes una caída significativa en múltiples servicios digitales de alcance mundial, afectando a millones de usuarios. Entre las plataformas impactadas están X (antes Twitter), ChatGPT, League of Legends y Canva, que mostraron errores 500 y mensajes de bloqueo al intentar acceder.

Desde el mediodía, usuarios reportaron problemas para ingresar a estas webs y aplicaciones, especialmente en España, aunque la afectación fue global. La compañía Cloudflare confirmó en su página de estado, alrededor de las 12:48 hora peninsular española, que experimentaban una «degradación interna del servicio» que causaba interrupciones intermitentes y que estaban trabajando para restaurarlo.

En lugar de cargar normalmente, muchos usuarios encontraron mensajes de error o fueron redirigidos a challenges.cloudflare.com, una herramienta que la plataforma usa para distinguir tráfico legítimo de bots. Sin embargo, debido a la incidencia, el sistema identificó erróneamente a muchos usuarios como tráfico sospechoso, bloqueando el acceso y generando los conocidos “falsos positivos”.

Entre los servicios afectados se encuentran:

X (Twitter), con fallas para cargar el feed, buscar contenido y acceder a listas.

ChatGPT y otros servicios de OpenAI, con problemas para iniciar sesión o cargar.

League of Legends y otros videojuegos que dependen de Cloudflare para su conectividad.

Canva, la popular herramienta de diseño en línea.

Grindr, aplicación de citas para la comunidad LGBTQ+.

Cloudflare actúa como intermediario para miles de sitios web, ofreciendo distribución de contenido, protección ante ataques DDoS y otros servicios de seguridad. Por eso, cuando falla, afecta a gran parte de internet, aunque el problema esté en un solo proveedor.

En un comunicado, la empresa indicó que detectó un pico inusual de tráfico desde las 11:20 UTC, lo que generó errores en parte del tráfico que circula por su red. A pesar de que la mayoría del tráfico funcionó con normalidad, varios servicios sufrieron fallos elevados. Cloudflare aseguró que investiga la causa de este aumento inusual y que trabaja para resolver el problema lo antes posible.

Mientras se soluciona la incidencia, se recomienda a los usuarios evitar realizar operaciones críticas en las plataformas afectadas, como compras o trámites bancarios, para evitar pérdidas o interrupciones a mitad del proceso.

A lo largo de la tarde, Cloudflare informó que el problema había sido identificado y que se estaba implementando una solución, aunque las tasas de error seguían siendo superiores a lo normal en algunos servicios.

Esta interrupción se suma a otras recientes similares, como la caída global de Amazon Web Services hace menos de un mes, evidenciando la dependencia creciente de pocas empresas que soportan la infraestructura digital de internet.

La recuperación completa de los servicios está en curso, pero la experiencia refleja cómo la caída de un solo proveedor puede paralizar buena parte de la red mundial, dejando a millones de usuarios sin acceso a plataformas esenciales para comunicación, trabajo y entretenimiento.

