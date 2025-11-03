Jaguar melánico recuperado tras semana de intensa búsqueda en San Juan Sacatepéquez

Día a Día News

Guatemala–Luego de una semana de rastreo constante, especialistas y autoridades consiguieron asegurar un jaguar melánico que se había escapado en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El felino, que pertenece a una colección privada, fue localizado y capturado sin daños, gracias a un operativo coordinado con apoyo técnico especializado.

El rescate se llevó a cabo con la colaboración del Parque Zoo Kalahari, cuyos expertos viajaron desde Petén para integrarse al equipo de búsqueda. El jaguar fue finalmente ubicado la noche del 1 de noviembre, alrededor de las 22:24 horas, y desde entonces permanece en un recinto seguro bajo observación veterinaria, en condiciones estables.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), confirmó que durante los primeros días no se tuvo éxito en la localización del animal, pese a que se focalizaron los esfuerzos en zonas reportadas por residentes locales. Las autoridades aseguraron que no se registraron ataques ni daños a mascotas durante el tiempo que el jaguar estuvo suelto, y orientaron a la población sobre las medidas preventivas a seguir.

El equipo élite de localización y contención de fauna, conformado por Herbert Adolfo Bressani Solís, Turito Olivares y Jersson H. García, fue fundamental en la operación. Además, se destacó el trabajo del grupo veterinario de Animal Conservation Guatemala, responsable del protocolo médico y farmacológico que garantizó el bienestar del felino tras su captura.

La asesoría técnica de Sangre Azul Kennels, empresa mexicana especializada, también fue clave para el éxito del operativo. Las instituciones y vecinos de San Juan Sacatepéquez colaboraron activamente durante la búsqueda, lo que facilitó la pronta recuperación del jaguar melánico.

El Conap continúa evaluando nuevas estrategias para mejorar la respuesta en estos casos, incluyendo el uso de cámaras trampa para seguimiento y monitoreo de fauna silvestre. Por ahora, el jaguar melánico permanece resguardado y estable, mientras se estudian los siguientes pasos para su cuidado y conservación.

