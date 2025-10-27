Presidente de Guatemala acusa a fiscal y juez de intentar golpe de Estado

Día a Día News

Guatemala–El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un intento de “golpe de Estado” que, según él, estaría siendo instigado por la fiscal general, Consuelo Porras, y el juez Fredy Orellana. Arévalo solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) convocar una reunión extraordinaria para analizar la situación en el país.

El mandatario señaló que en los últimos días se han producido acciones dentro del Ministerio Público y el sistema judicial que buscan socavar las instituciones democráticas. Esto, aseguró, ocurre tras la decisión de Orellana de declarar la nulidad del partido Movimiento Semilla, al que pertenece Arévalo y que ganó las elecciones de 2023.

Arévalo calificó al juez Orellana como un funcionario que “distorsiona las leyes al servicio de la fiscal Porras” e indicó que estas acciones buscan influir en los resultados de futuros procesos electorales. Además, afirmó que se han producido detenciones de personas vinculadas a la defensa de la democracia y acusó a las autoridades judiciales de generar un “clima de intimidación” para favorecer sus intereses.

El presidente guatemalteco aseguró que Porras y Orellana buscan preservar la impunidad de actores involucrados en corrupción, crimen organizado y otras actividades ilícitas, y acusó a esta “alianza criminal” de haber capturado instituciones estatales para proteger sus intereses. Arévalo agregó que se han visto afectados fiscales, periodistas y activistas, además de que se habrían realizado intentos de manipular elecciones y procesos locales.

Ante esta situación, Arévalo solicitó a la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para exponer las amenazas a la Constitución y la democracia en Guatemala. La Secretaría General de la OEA confirmó que sigue los acontecimientos “con atención” y pidió preservar el funcionamiento de las instituciones democráticas, así como respetar la voluntad del electorado en los comicios de 2023, en los que Arévalo resultó electo presidente.

El mandatario hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para destituir a Orellana y exhortó a la Corte de Constitucionalidad a garantizar el cumplimiento de las resoluciones que protegieron los resultados electorales de 2023. Subrayó que lo que está en juego es la democracia y la institucionalidad del país, más allá de su Gobierno o de su partido político.

Arévalo concluyó su discurso señalando que Guatemala atraviesa “un momento histórico de unidad nacional” y enfatizó la necesidad de defender la democracia, la libertad y el respeto a la voluntad popular frente a lo que describió como intentos de socavar las instituciones del Estado.

