Jennifer Aniston corta relación con sus amistades que se niegan a recibir la vacuna anti COVID

La actriz, Jennifer Aniston reveló en una entrevista que se ha visto obligada a cortar relación con sus amigos que se han negado a recibir la vacuna contra el coronavirus, ya que no tiene tiempo para los anti-vacunas o aquellos que “simplemente no escuchan los hechos” cuando se trata de ciencia.

De acuerdo con Aniston, siente que la franja de estadounidenses que no quiere inocularse contra el coronavirus están basando su postura en “el miedo o la propaganda”.

“Hay todavía un gran grupo de personas que están en contra de las vacunas o simplemente no escuchan los hechos. Es una verdadera lástima‘’, dijo la actriz estadounidense. “Acabo de perder a algunas personas de mi vida diaria que se negaron o no revelaron si habían sido vacunadas o no, y fue lamentable”,

enfatizó la actriz.