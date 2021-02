Jlo admite que ella y esposo fueron a terapia de pareja durante el confinamiento

La diva del Bronx, Jennifer López compartió un momento muy personal de su relación durante una entrevista con la revista Allure, al decir que ella y su esposo necesitaron terapia de pareja y recurrieron a ella durante el confinamiento en casa.

“Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación”, expresó la cantante.

La terapia lejos de alejarlos, la convivencia los unió aún más “Alex me dijo: ‘Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis zooms, me encanta que los niños estén ahí y que tú estés ahí todo el tiempo’. De verdad que ha sido realmente bueno”, explicó Jlo.

También compartió que desafortunadamente también impidió su boda, prevista fuera de Estados Unidos “Fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero”, añadió.

Lópes dijo que espera que este 2021 por fin puedan cumplir ese sueño.

Con información de People en Español.