Jurado otorga más de 125 millones a la EEOC por demanda de discriminación por discapacidad contra Walmart

Un jurado de ocho miembros en Green Bay, Wisconsin emitió un veredicto de $ 125,150,000 a favor de la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) de EE. UU. sobre tres reclamos de discriminación por discapacidad contra Walmart, así lo anunció la agencia federal.

El jurado determinó que el minorista, Walmart no acomodó a Marlo Spaeth, una empleada de muchos años con síndrome de Down, y luego la despidió en julio de 2015 debido a su discapacidad, ante esto la EEOC presentó evidencia de que un cambio que Walmart hizo al horario de trabajo de larga data de Spaeth le causó una dificultad significativa y cuando solicitó que sus horas de inicio y finalización se ajustaran entre 60 y 90 minutos y que regresaran a su horario anterior, Walmart no respondió a la solicitud y, en cambio, la despidió.

Según la evidencia presentada en el juicio, Spaeth había trabajado para la empresa durante aproximadamente 16 años y había recibido constantemente evaluaciones de desempeño positivas de sus gerentes. El jurado también encontró que Walmart rechazó la solicitud posterior de Spaeth de ser recontratada debido a su discapacidad o debido a la necesidad de adaptarse a su discapacidad.

Cabe señalar que la EEOC presentó su demanda contra Walmart luego de intentar por primera vez llegar a un acuerdo previo al litigio a través de su proceso de conciliación voluntaria, por la presunta conducta viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), que prohíbe la discriminación basada en la discapacidad de un empleado.

El jurado otorgó a Spaeth $ 150,000 en daños compensatorios y $ 125,000,000 en daños punitivos después de deliberar durante tres horas después del juicio de cuatro días.

“El veredicto sustancial del jurado en este caso envía un fuerte mensaje a los empleadores de que la discriminación por discapacidad es inaceptable en los lugares de trabajo de nuestra nación”, dijo la presidenta de la EEOC Charlotte A. Burrows. “Todos aquellos que se presentan para garantizar el derecho a un lugar de trabajo libre de discriminación hacen un servicio a nuestra nación. Gracias a ellos ya mis colegas de la EEOC cuyo excelente trabajo de investigación y litigación del caso hizo posible este importante veredicto ”, añadió.

“El jurado reconoció, y aparentemente se sintió bastante ofendido, que la Sra. Spaeth perdió su trabajo debido a la inflexibilidad innecesaria e ilegal de Walmart”, dijo el abogado regional de la Oficina de Distrito de Chicago de la EEOC, Gregory Gochanour.

Por su parte, la directora del distrito de Chicago Julianne Bowman, dijo que “Los empleadores, sin importar cuán grandes sean, tienen la obligación bajo la ley de evaluar las circunstancias individuales de los empleados con discapacidades al considerar solicitudes de adaptaciones razonables”.

“Milisegundo. La solicitud de Spaeth fue simple y negarla alteró profundamente su vida “, enfatizó.

Compartir