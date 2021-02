Khloé Kardashian y Tristan Thompson quieren tener otro hijo a pesar de no estar juntos

Khloé Kardashian y Tristan Thompson estan discutiendo la posibilidad de tener otro hijo, a pesar de que no son pareja, así se pudo ver en uno de los episodios de Keeping Up with The Kardashians.

Esta conversación surge luego de que la empresaria le cuenta a su ex, que su hermana Kim le insiste en que True no debe estar sola, “Cada vez que publico un video, Kim me envía un DM y me dice: “True no puede jugar sola toda su vida”.

“En mi cabeza, cuando iba a tener hijos, nunca imaginé tener un hijo único. Especialmente estando en cuarentena con ella, me sentí mal. Ella no tenía amigos. Ella no tenía a nadie”, añadió Khloé.

Asimismo, le dijo: “True está creciendo y siento que ya es tiempo de tener otro hijo”.

Por su parte Tristan le dijo: “Sí, eso es lo que quiero escuchar”, a lo que Khloé le dice que lo necesita y le revela que tiene óvulos congelados.