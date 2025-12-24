Kiki Valera triunfa con «Tamal con Tusa»

Tras el éxito rotundo de su álbum «Vacilón Santiaguero», el cual fue nominado el año pasado como Mejor Álbum Tropical Latino en los premios GRAMMY®, el virtuoso Kiki Valera vuelve a dar de qué hablar con el éxito inmediato de su nuevo sencillo: «Tamal Con Tusa».

Este lanzamiento no solo marca el regreso de Valera al panorama discográfico, sino que ya se perfila como un nuevo clásico de su repertorio. La respuesta del público y la crítica confirma que la maestría de Valera, forjada en la mítica agrupación La Familia Valera Miranda de Santiago de Cuba, sigue más vigente que nunca, logrando un equilibrio perfecto entre la herencia ancestral y la frescura sonora que exige el mercado actual.

Sabor, humor y picardía criolla «Tamal Con Tusa» es una guaracha vibrante que encapsula la esencia más pura del Son Cubano. Compuesta por Osnel Odit Bavastro, la pieza ha tenido un éxito notable gracias a su reflejo ingenioso de la cotidianidad del campesino cubano. Con un sentido del humor exquisito y una melodía contagiosa, la letra narra con picardía las múltiples utilidades de la «tusa» (el corazón de la mazorca de maíz), logrando que el oyente se sumerja en un cuadro costumbrista lleno de alegría.

El virtuosismo que conquista al mundo

La acogida de este sencillo resalta una vez más el virtuosismo de Kiki Valera. Reconocido mundialmente como una autoridad en la música tropical, Valera despliega en esta producción sus talentos como multiinstrumentista, arreglista y productor. Sin embargo, es su dominio del Cuatro Cubano —instrumento de ocho cuerdas agrupadas en pares— lo que lo distingue en la escena global. En «Tamal Con Tusa», el cuatro brilla con una destreza técnica y un alma que solo un artista de su nivel puede aportar.

