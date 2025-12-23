Muere el creador de Call of Duty, Vince Zanella, en accidente automovilístico

Día a Día News

El mundo de los videojuegos está de luto, Vince Zampella, reconocido creador de la franquicia Call of Duty y fundador de Respawn Entertainment, murió a los 55 años tras sufrir un accidente automovilístico en California, según confirmaron Electronic Arts (EA) y las autoridades locales.

El incidente ocurrió el 21 de diciembre de 2025 sobre la Angeles Crest Highway, al norte de Los Ángeles. Zampella conducía un Ferrari 296 GTS modelo 2026 cuando el vehículo se salió de la vía tras salir de un túnel, impactó contra una barrera de hormigón y se incendió. De acuerdo con la California Highway Patrol, el desarrollador falleció en el lugar. Un acompañante también perdió la vida tras ser expulsado del vehículo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado indicios de consumo de alcohol o exceso de velocidad, aunque continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.

Vince Zampella fue una figura determinante en el desarrollo de los videojuegos modernos. Cofundó Infinity Ward en 2002, donde lideró la creación de Call of Duty, título que debutó en 2003 con una ambientación en la Segunda Guerra Mundial y que más tarde evolucionó hacia conflictos modernos.

La saga se convirtió en una de las más exitosas de la historia, con más de 500 millones de copias vendidas a nivel global.

Tras su salida de Infinity Ward, Zampella fundó en 2010 Respawn Entertainment, estudio detrás de éxitos como Titanfall, Apex Legends y los juegos de Star Wars Jedi: Fallen Order y Jedi: Survivor, ambos bajo el sello de EA. En los últimos años también colaboró en proyectos de la franquicia Battlefield.

EA emitió un comunicado en el que calificó la pérdida de Zampella como “una tragedia para toda la comunidad de desarrolladores y jugadores”, destacando su visión creativa y liderazgo innovador.

“Su legado seguirá vivo en cada historia, cada partida y cada estudio que ayudó a inspirar”, expresó la compañía.

Compañeros de la industria, entre ellos Infinity Ward y Respawn, publicaron mensajes de condolencia en redes sociales, recordándolo como un líder apasionado y una mente que redefinió la narrativa y la jugabilidad en los videojuegos de acción.

Con su muerte, el mundo gamer despide a un pionero que transformó la forma de contar historias en el campo digital y que deja un legado imborrable en la cultura del entretenimiento.

