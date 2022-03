La Asamblea Legislativa aprueba 8 iniciativas enviadas por el ejecutivo para el combate contra las pandillas

Las Asamblea Legislativa aprobó una serie de iniciativas a petición del ejecutivo, una plenaria extraordinaria convocada el miércoles.



Durante la plenaria se aprobaron la reforma de siete leyes y la creación de una nueva: la Ley de Recompensa para el Combate a la Impunidad. Esto, como parte de las medidas que se suman al Régimen de Excepción.



1. Reforma al Código Penal



De acuerdo al artículo 345 relativo, referente a las agrupaciones ilícitas, se modificaron las penas para los miembros de pandillas.



Serán consideradas penalmente ilícitas las agrupaciones, asociaciones y organizaciones que estén conformadas por tres o más personas de carácter temporal o permanente, de hecho o de derecho, que posean algún grado de estructuración y que tengan la finalidad de delinquir. Manteniendo la pena de prisión se tres a cinco años.



Por otra parte, se agregó un inciso dos que establece que serán ilícitas las agrupaciones mencionadas en el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal y establece diferentes penas:



De 20 a 30 años para los que siendo pandilleros tomen parte de estas agrupaciones.



De 40 a 45 años de cárcel para los «creadores, organizadores, jefes, dirigentes, financistas o cabecillas de las mencionadas agrupaciones».



Un agravamiento de hasta una tercera parte del máximo de la pena y la inhabilitación absoluta del cargo por el doble de tiempo en caso de que sea una autoridad pública, agente, funcionario o empleado público.



De 20 a 30 años de cárcel contra los que promuevan, ayuden, faciliten o favorezcan la conformación o permanencia en las agrupaciones ilícitas, así como los que a sabiendas de la ilegalidad reciban provecho directa o indirectamente por las relaciones de cualquier naturaleza con tales organizaciones, aunque no formen parte de las mismas.



De 20 a 30 años de prisión contra los que por sí o por medio de otro solicite, demande, ofrezca, promueva, formule, negocie, convenga o pacte acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispensar ilegalmente a otro. Igual condena contra los que incurran en calidad de intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes, promuevan o participen en las conductas del inciso anterior.



También se incluyó una modificación al artículo 162 relativa a la violación y agresión sexual agravada, estableciendo una pena de 20 a 30 años de prisión cuando el delito sea ejecutados por maras o pandillas.



2. Reforma a la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas



Con la modificación se establece que en los casos que los delitos comprendidos en la referida ley sean cometidos por miembros de maras y pandillas o «cualquier otra agrupación criminal a la que se refiere la Ley de Proscripción de Maras» será sancionado con prisión de 20 a 30 años.



3. Reforma al Código Procesal penal .

De acuerdo a lo aprobado, se realizó cinco modificaciones al Código Procesal Penal



Uno indica que no procederán los plazos máximos previstos y la duración de la privación de libertad durará lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia en firme en los casos de las personas que hayan sido detenidas acusadas por homicidio, homicidio agravado, extorsión, extorsión agravada, proposición y conspiración para cometer dichos delitos, agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, delitos contemplados en la ley reguladora de las actividades relativas a la droga, y «en general cualquier delito cometido por miembros de grupos terroristas o agrupación criminal».



Además, se establece modificación al artículo 73 para incorporar como medida de protección que en los actos administrativos y judiciales no se identifique a los jueces, magistrados o secretarios de actuación.



También se cambia el artículo 331 en el inciso segundo para determinar que no procederá aplicar medidas alternas a la detención provisional en las personas acusadas por homicidio simple, homicidio agravado, secuestro, delitos contra la libertad sexual, robo agravado, extorsión, defraudación a la economía pública, comercio de personas, tráfico ilegal de personas, trata de personas, desórdenes públicos, delitos contemplados en la ley contra el lavado de dinero y activos, y delitos cometidos por miembros de pandillas.





4. Reformas al Presupuesto 2022



Se aprobaron modificaciones a la Ley de Presupuesto 2022 para incorporar $80 millones a la ejecución de los Ministerios de Seguridad y Defensa para la compra de armas y equipos.



$20 millones: Ramo de la Defensa Nacional



$60 millones: Ramo de Justicia y Seguridad



Estos últimos serían para dotar de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas para las instituciones de Seguridad Publica y Policía Nacional Civil a efecto de combatir de manera frontal a terroristas, y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial en todo el país, según detalla el documento.



5. Reformas a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo.



La quinta reforma fue aprobada con 63 votos con el fin de aumentar las penas por este delito y para probar de forma más expedita, la participación en pandillas, con penas de cárcel a quienes formen parte de estas de 15 a 20 años o a los líderes de 30 a 40 años.



6- Reformas a la Ley Penal Juvenil



Se aprobó las modificaciones a la Ley Penal Juvenil para que los menores de edad que participen en pandillas tengan mayores condenas en prisión.



Los menores entre 12 y 16 años podrán tener condenas de hasta 10 años, y los jóvenes entre 16 y 18 años pueden recibir hasta 20 años de cárcel, según las reformas aprobadas



7. Reforma a la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión



Con esta reforma se aumentan las penas 10 a 15 años de prisión por conspiración en casos de Extorsión y de 20 a 30 años sería la pena si el delito es cometido por miembros de pandillas.



8- Ley de Recompensa para el Combate a la Impunidad de Actos de Terrorismo



Con esta nueva ley, se entregará una retribución económica a las personas que den información sobre pandilleros para ejecutar capturas.



El monto a ser entregado será definido por el Ministerio de Seguridad, serán publicados para que la población conozca de su existencia y estarán exentas de cualquier tipo de impuestos, retención o descuento.



También será este mismo ministerio el que emita la normativa para que se aplique la ley.



Según detallaron esta ley salvaguarda la identidad de las personas y tendrán derecho a no otorgar ninguna información personal o confidencial que requieran las autoridades que se vean involucradas, salvo cuando se les entregue la recompensa si es indispensable.

480 total views, 480 views today