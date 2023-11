La cumbre “Barreras a los puentes” reune a más de 300 líderes y defensores del arte

Escucha este artículo Escucha este artículo

Arts for LA, la voz líder en defensa de las artes en Los Ángeles, organizó su quinta Cumbre Anual sobre el Estado de las Artes: Barreras a los Puentes el 24 de octubre en The Ebell de Los Ángeles. El evento de un día completo contó con paneles y debates dirigidos por líderes artísticos clave que discutieron las barreras económicas y sociales recurrentes para los artistas en Los Ángeles. El evento ayudó a fomentar enfoques colaborativos audaces para reinventar y revitalizar la economía creativa.

“La Cumbre sobre el Estado de las Artes fue una parte clave de nuestra misión en Arts for LA de reunir a la coalición de artistas, organizaciones artísticas y defensores de las artes audaces y poderosos de Los Ángeles en torno a nuestro propósito compartido de construir una economía creativa más justa y próspera”, dijo Gustavo Herrera, director ejecutivo de Arts for LA. “A través de esta cumbre, más de 300 líderes artísticos ahora están más equipados con el conocimiento y los recursos para ayudar a construir un Los Ángeles más equitativo a través de las artes”.

La cumbre de este año contó con el orador principal Snehal Desai, el nuevo director artístico del Center Theatre Group, uno de los teatros regionales más grandes del país, con comentarios del 41º alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa. Entre los panelistas y oradores de renombre se incluyeron la vicepresidenta de artes de la Universidad de Stanford, Deborah Cullinan, el vicepresidente de Impacto de LA28, Erikk Aldridge, el director artístico del Centro LGBT de Los Ángeles, Jonathan Muñoz-Proulx, la presidenta y directora ejecutiva del Music Center, Rachel S. Moore, la primera directora ejecutiva de The Ebell of LA, Dra. Stacy Brightman, la líder artística sin fines de lucro Debra Padilla, Stephania Ramirez de la Fundación Perenchio y más.

Después de los oradores principales y los comentarios del equipo de Arts for LA, el panel principal “Asociaciones efectivas y saludables” comenzó con una discusión sobre cómo es una asociación y por qué es importante, y estrategias para crear una asociación efectiva y duradera. Después de un breve descanso, los líderes y defensores del arte presentes decidieron entre tres segmentos: “Compromiso de la comunidad con LA28”, “Liderazgo reinventado” y “Enfoques audaces para la financiación equitativa”. Cada una de estas sesiones incluyó un panel de líderes del arte que se especializan en este tema, dejando al público con los recursos que ellos o sus organizaciones más necesitan. El almuerzo y el entretenimiento estuvieron a cargo de la artista Drag Queen, Jo López.

La Cumbre sobre el Estado de las Artes de 2023 contó generosamente con el apoyo de: The Ebell de Los Ángeles, Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Los Ángeles, Supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solis (Primer Distrito), Centro de Negocios y Gestión de las Artes de la Universidad de Graduados de Claremont, L.A. Daily News, Islandés y New Venture Fund. Arts for LA agradece el apoyo de estos líderes cívicos.

Compartir esta nota