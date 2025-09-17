La estrella ecuatoriana Alex Ponce, nominado a Premios Juventud 2025

La estrella ecuatoriana Alex Ponce resultó nominado a los Premios Juventud 2025 en la categoría Nueva Generación Masculina, cuya gala se celebrará el 25 de septiembre en Ciudad de Panamá.

“Es un sentimiento de gratitud y muchísimo orgullo ser uno de los nominados en unos premios tan importantes. Es una señal de que estás yendo por el camino correcto”, afirmó el artista al conocer la noticia.

Los Premios Juventud se celebrarán por primera vez en Panamá, producidos por Univisión.

Ponce añadió que en estos momentos recuerda “al Alex de hace cinco años, que andaba en bicicleta de la Universidad a su casa, pensando en todo lo que debía trabajar para poder vivir de lo que tanto ama, la música”.

“No se diga poder ser nominado a un premio como este, al lado de artistas que admiro desde siempre”, indicó.

Alex Ponce es una de las voces más emocionantes de la nueva ola de la música latina, y actualmente el artista pop más escuchado de Ecuador.

Hizo historia como el primer ecuatoriano en entrar tanto en las listas globales de Spotify y Billboard, logrando lo que antes parecía imposible desde su ciudad natal, Cuenca: un impacto global gracias a su talento genuino, su narrativa y autenticidad, sin atajos ni fórmulas.

Con más de 1.3 millones de oyentes mensuales en Spotify y más de 300 millones de reproducciones totales, Alex ha construido una audiencia global leal que sigue creciendo de manera orgánica. Su tema más exitoso, “Plan”, ha superado los 130 millones de streams, mientras que canciones como “Ve y Diles” y “La Sin Sentimientos” también han alcanzado cifras millonarias.

