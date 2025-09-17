Los Hermanos Flores se preparan para hacer historia en Coachella 2026

Día a Día News

ElSalvador—La Orquesta Internacional de los Hermanos Flores, agrupación salvadoreña con más de seis décadas de trayectoria, fue confirmada como parte del cartel oficial del festival Coachella 2026. La noticia fue difundida a través de las redes sociales del evento, en las que también se anunciaron otros artistas como Justin Bieber, Karol G y Sabrina Carpenter.

El festival se realizará en el Valle de Coachella, en California, Estados Unidos, del 11 al 18 de abril de 2026. La participación de Los Hermanos Flores marcará un hito histórico, al convertirse en los primeros artistas de El Salvador y Centroamérica en presentarse en este evento de renombre internacional.

La agrupación compartirá escenario con figuras de talla mundial, alternando presentaciones con artistas anglosajones y latinoamericanos. La organización del festival destacó a Los Hermanos Flores como representantes de la música y cultura salvadoreña, destacando su relevancia en la región centroamericana.

Formada en 1960 en la ciudad de San Vicente, la orquesta ha consolidado su trayectoria bajo el liderazgo de Nory Flores, interprete de éxitos como «Salvadoreñas», «Enfermera» y «Linda muchachita». Su repertorio incluye clásicos de la cumbia y música popular salvadoreña que se presentarán en el festival durante los días 11 y 18 de abril de 2026.

Recientemente, la agrupación protagonizó la celebración de los 204 años de Independencia de El Salvador en el Centro Histórico de San Salvador, donde aprovecharon la ocasión para anunciar su participación en Coachella. Este anuncio llega tras el cierre de su restaurante temático Pura Candela, ubicado en Ciudad Merliot, aunque la orquesta mantiene su actividad musical dentro y fuera del país.

La confirmación de Los Hermanos Flores en Coachella 2026 refuerza la proyección internacional de la música salvadoreña y posiciona a la orquesta como un referente cultural de la región centroamericana, mientras se prepara para compartir escenario con artistas de reconocimiento mundial en uno de los festivales más importantes del planeta.

