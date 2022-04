La Justicia de Honduras rechaza el recurso del expresidente Hernández contra su extradición a EEUU

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Honduras no admitió el recurso del expresidente Juan Orlando Hernández contra su extradición a Estados Unidos, tal y como ha indicado el portavoz de la corte, Melvin Duarte.



Así, el proceso de extradición sigue adelante a pesar de que los abogados de Hernández habían presentado el pasado 29 de marzo un recurso de amparo para bloquearlo. La Justicia estadounidense reclama al expresidente por presunto tráfico de drogas.



Además, la Justicia rechazó celebrar una audiencia para abordar la petición de colocar al acusado bajo arresto domiciliario en vez de continuar encarcelado. No obstante, su equipo legal puede ahora interponer un nuevo recurso de reposición.



El traslado de Hernández a Estados Unidos se ejecutará una vez que «los trámites administrativos sean resueltos», ha manifestado Plus Mario Díaz, coordinador de tribunales, en declaraciones al diario ‘El Heraldo’.



El tribunal debe ahora emitir un escrito con la decisión adoptada para entregárselo al juez de primera instancia Edwin Ortez. Posteriormente, Ortez debe notificar este asunto a la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa y el Ministerio de Exteriores para hacer efectiva la extradición.



Está previsto que, una vez trasladado, Hernández se desplace hacia la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde será encarcelado a la espera de que se celebre el juicio en su contra. El exmandatario, acusado también de tráfico de armas, se ha declarado inocente en todo momento.



Entre los cargos impuestos en su contra se encuentra conspiración para importar sustancias ilegales a Estados Unidos, fabricación y distribución de sustancias ilegales y uso y apoyo a la posesión de armas de fuego, entre otros.

94 total views, 94 views today