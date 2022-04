La OMS advierte de que 21 países no llegan al 10% de población vacunada contra el Covid-19

El Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió de que 21 países se mantienen por debajo del 10 por ciento de cobertura vacunal contra el covid-19, dejando en alto riesgo a las poblaciones más vulnerables.



Según indicó en rueda de prensa la directora del Departamento de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, Kate O’Brien, los datos disponibles indican que la cobertura entre los grupos de alta prioridad es insuficiente para brindar la protección necesaria contra la enfermedad grave y la muerte por SARS-CoV-2.



«La cobertura de los trabajadores de la salud es del 65 por ciento en general, con una cobertura inferior al 50 por ciento en algunas regiones, y la cobertura de los adultos mayores de 60 años es del 69 por ciento, llegando a ser del 24 por ciento en algunas regiones», dijo O’Brien, insistiendo en que la vacunación en grupos vulnerables y personal sanitario «debe llegar al 100 por ciento». «La pandemia no ha terminado», ha aseverado, en referencia a la posible llegada de nuevas variantes.



Entre los países elegibles para el apoyo a través de la estrategia de compromiso de mercado anticipado (AMC) de COVAX, al menos 43 han establecido objetivos de población del 70 por ciento o más y solo un pequeño número tiene objetivos por debajo del 40 por ciento de su población.



Con todo, SAGE reconoce que el despliegue de la vacunación contra la Covid-19 está progresando en todas las regiones y, aunque la aceptación de la vacuna varía entre países y se ha observado una cobertura de vacunación desproporcionadamente menor en aquellos de ingresos bajos y medianos, COVAX tiene suficiente suministro para que todos los países de AMC alcancen el objetivo del 70 por ciento de población mundial vacunada, marcado por la OMS para junio de 2022.



INMUNIDAD HÍBRIDA



Además, SAGE ha estudiado los datos sobre la infección y la inmunidad contra el SARS-CoV-2 inducida por la vacuna (la conocida como «inmunidad híbrida»).



«La seroprevalencia del SARS-CoV-2 está aumentando rápidamente en todo el mundo, sobre la base tanto de la infección como de la vacunación. Es necesario comprender el efecto protector de la inmunidad inducida por la infección, sola o en combinación con la vacunación, en particular en relación con las posibles modificaciones del programa de vacunación contra la Covid-19», afirman desde SAGE.



Esto incluye tendencias sobre la seroprevalencia a lo largo del tiempo por región, estratos de edad, niveles de ingresos y medidas sociales y de salud pública, así como datos de efectividad de la vacuna a nivel de población de inmunidad híbrida frente a la inmunidad inducida por vacuna sola, y estudios de cohortes que muestran cómo las olas precedentes de infección ofrecen protección contra la reinfección de una variante diferente de preocupación durante una ola posterior.



SAGE ha concluido que se requiere más evidencia sobre la duración de la protección tanto para la inmunidad híbrida como para la inmunidad inducida por la vacuna, según la gravedad del resultado de la enfermedad.



«Teniendo en cuenta las incertidumbres científicas prevalecientes y las variadas tasas de seroprevalencia de la población en los países, SAGE recomienda que continúe la recopilación y revisión de evidencia sobre la inmunidad híbrida», han expresado.



En cuanto a los datos disponibles sobre la efectividad de la vacuna Covid-19 contra la variante Ómicron, la OMS señala que generalmente muestran una disminución de la inmunidad contra la infección, pero una efectividad alta y más sostenida contra la enfermedad grave y la muerte, especialmente después de las dosis de refuerzo.



Por otro lado, SAGE recomienda que los países utilicen la pandemia y el lanzamiento de la vacunación contra la Covid-19 como una oportunidad transformadora para establecer programas de inmunización resilientes y fortalecer la atención primaria de salud.



Entre las áreas específicas identificadas están la vacunación de los trabajadores de la salud, la logística y los registros de inmunización, la vigilancia, los datos y las comunicaciones.



En este sentido, también han avisado de que persisten las interrupciones en los programas de inmunización rutinarios, incluido el retraso continuo de al menos una campaña en 37 países a partir del 10 de enero de 2022, lo que pone a millones de niños en riesgo de brotes de enfermedades. De hecho, advierten de que, durante los últimos 12 meses, se han producido brotes grandes y disruptivos de sarampión en al menos 19 países.



Por último, los miembros de SAGE han revisado los datos sobre la vacuna Ad5-nCoV (‘Convidecia’) contra la Covid-19, desarrollada en China por la compañía CanSino Biologics, pero no emitirá ninguna recomendación hasta el momento en que la OMS incluya el producto para uso de emergencia.

