“Sonrisas de verano” es el título de la canción que estrenó el cantante puertorriqueño Zaíd.

De su puño y letra, el joven artista lanzó al mercado un afrobeat muy pegajoso y comercial que cuenta con múltiples reproducciones en YouTube.

A semanas del lanzamiento, el boricua contó cómo fue la experiencia de grabar la canción: “Genuinamente a la hora de grabar la canción puedo decir que me sentí como si estuviera en casa, pues mi productor y yo fluimos de lo más bien, aún teniendo en cuenta que era mi tercera vez en un estudio musical”.

“Fue una experiencia de mucha enseñanza y una la cual en definitiva me hizo querer seguir trabajando en la música”, agregó.

Quien estuvo a cargo de los arreglos del tema fue “Karbeats”, un productor reconocido en Puerto Rico.

En cuanto a la receptividad de “Sonrisas de Verano”, Zaíd la describió como excepcional. “Desde su lanzamiento en todas las plataformas ha podido recibir una respuesta muy positiva de parte del público”, dijo.

Además, el cantante contó que “próximamente estaré trabajando un EP, el cual todavía sigo pensando como se titulará; sin embargo, será uno de música muy variada”.

“De igual forma tengo unos cuantos temas que más adelante saldrán; y finalmente, estoy cuadrando unas cosas para empezar a colaborar con influencers de la isla”, informó el artista.

¿Quién es Zaíd? La joven promesa del género urbano

Jayriel Díaz Marrero, nombre real del también compositor, se ha hecho notar en la industria musical a pesar de que se lanzó al mercado en noviembre de 2023.Desde que inició su carrera profesional ya cuenta con cuatro temas en su catálogo, titulados “Recorrido”, “Deja ver”, “TW2NTY” y “Sonrisas de verano”:“Fue a mis 11 años cuando por primera vez hice una lírica musical. Me motivó a lanzarme como cantante por el hecho de poder conectar con las personas a través de la poesía y el ritmo”, comentó.“En lo personal, no me gusta escribir un tema si no tienen algún mínimo detalle de algo verídico de mi vida. De esta manera siento que es mucho más fácil poder llegar a un público y presentarles un sentimiento con el cual se pueden identificar”, finalizó Zaíd.

