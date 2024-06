La artista internacional Tokischa inaugura una nueva era con su último sencillo, “Sol”. El ensoñador ritmo de reggaeton alternativo de “Sol” encierra la esencia misma del verano, invitando a los oyentes a un mundo de fiesta sin complejos y momentos sin preocupaciones. La versatilidad artística de Tokischa brilla con luz propia en este tema en el que explora nuevos ritmos, mostrando su evolución musical y su capacidad para ampliar los límites de su arte.

“Sol” es la banda sonora perfecta para cuando vas manejando de noche, ya que su resonante fusión de elementos alternativos y de reggaetón exige toda la atención. En el video musical de “Sol”, Tokischa refleja su trayectoria a través de un momento oscuro, consumiendo sustancias y trabajando en un centro de llamadas, hasta su aspiración a una carrera musical, marcando un momento clave de autorrealización y valentía. El vídeo inspira a la audiencia con su mensaje de que “va a salir el sol”, demostrando que es posible superar los momentos difíciles y que, tarde o temprano, llegarán días mejores para aquellos que apuestan por sí mismos.

“Sol” sigue a la reciente asociación global de Tokischa con Warner Music Latina. Junto con su mánager Angélica Piche y con el apoyo de Atlantic Records, Tokischa se dispone a lanzar su propio sello discográfico, “SOL”. A través de esta empresa, no sólo publicará su propia música, sino que también apoyará a nuevos talentos cuyas visiones coinciden con la suya. Esta plataforma refleja el compromiso de Tokischa con la autenticidad, que le permite expresar libremente su verdadero yo, un sentimiento que espera compartir con los demás.

Tokischa anunció recientemente su gira “Naci Perra Pride Tour” con motivo del Mes del Orgullo LGBTQ+. La gira por 15 ciudades comenzó ayer en San Diego (California) y recorrerá Estados Unidos con paradas en ciudades como Los Ángeles, Miami y Nueva York, para concluir en Hollywood (Florida) el 30 de junio. Tokischa, que actuará en festivales de renombre como LadyLand Festival, Toronto Pride y LA Pride 2024 In The Park, promete actuaciones innovadoras y sin complejos para elevar a la comunidad LGBTQ+. Además, sus recientes colaboraciones, como “Ride or Die, Pt. 2” con Sevdaliza y Villano Antillano, están ganando reconocimiento mundial y escalando posiciones en la lista de las mejores canciones de Spotify Global, consolidando su estatus de estrella emergente.

