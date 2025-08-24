Natasha Trocel presenta “90 días en mi mente. Despertando la conciencia un paso a la vez”

La emprendedora y líder digital Natasha Trocel presentó su nuevo libro “90 días en mi mente. Despertando la conciencia un paso a la vez”, un espacio de reflexión, motivación y crecimiento, diseñado para acompañar día a día a las personas en el camino hacia su mejor versión.

La autora comparte experiencias, aprendizajes y momentos de inspiración que han transformado su vida y la de miles de personas en su comunidad.

En sus páginas se descubren reflexiones diarias para desafiar creencias limitantes, consejos prácticos para el negocio, estrategias para atraer abundancia y conectar con el propósito, así como claves para fortalecer la autoestima, la disciplina y la espiritualidad.

Además, Natasha Trocel revela momentos clave que desafiaron su mente y la llevaron a una profunda introspección. Enseñanzas que cambiaron su perspectiva y que ahora pone en manos de los lectores para acompañarlos en su propio proceso de transformación.

“Cada día, brindo la oportunidad de ampliar tu visión y dar pasos firmes hacia tu evolución. No hay reglas, solo el compromiso de colocarte en primer lugar, escucharte y crecer, porque el verdadero cambio siempre empieza desde dentro”, afirmó la experta.

Trocel cuenta con una historia de vida inspiradora. Se vio obligada a abandonar su natal Venezuela, a los 18 años de edad, tras un terrible secuestro, que al mismo tiempo la hizo reinventarse personal y empresarialmente.

“Siempre supe que el emprendimiento era un camino que quería seguir. Por eso, al mudarme a Panamá y empezar la universidad, cree un negocio de arepas que se extendió rápidamente, incluso en las ventas online”, añade.

Natasha empezó con las arepas en su propia clase, y poco a poco llegó a varias universidades hasta conseguir 700.000 dólares. Fue pionera en diferentes estrategias, entre ellas la venta a través de Instagram. En 2019, vendió la exitosa empresa. Se graduó de Negocios Internacionales y consolidó su interés en el sector digital.

Desde 2023 vive en Estados Unidos, donde afianzó su empresa de consultoría, creada en 2020. Ha trabajado en sectores como moda, tecnología, software e industria naviera, ayudando empresas a facturar hasta ocho cifras y crecer hasta un 1000%.

Ha construido una vibrante comunidad en redes sociales, empoderando a individuos con el conocimiento e inspiración para embarcarse en sus propias aventuras. Su plataforma se ha convertido en un centro para compartir percepciones empresariales, historias de éxito y consejos prácticos.

Compartir esta nota