La revolución del dancehall y el afro en Latinoamérica

Con una visión clara y un sonido único, el productor Gangsta se posiciona como uno de los nombres más calientes de la escena urbana actual. Su talento está detrás de tres de las canciones más sonadas del momento: «Donde» de Kapo y Ryan Castro, «Sanka» de Ryan Castro y «No Cry» de Kapo, hits que no solo dominan las plataformas digitales, sino que marcan la nueva ola del dancehall y el afro en América Latina.

Desde el estudio, Gangsta ha construido un estilo que mezcla raíces caribeñas con ritmos globales, logrando un sonido fresco, pegajoso y altamente exportable. Gracias a su trabajo, géneros como el dancehall y el afrobeat están tomando protagonismo en las listas de reproducción, clubes y calles, desplazando incluso a los sonidos tradicionales del reggaetón.

«Estoy haciendo que el dancehall y el afro sean los números uno», afirma con convicción Gangsta, cuya producción no solo destaca por su calidad técnica, sino por su capacidad de conectar con la calle, con el movimiento urbano real, ese que nace de abajo y conquista el mundo.

Su alianza con figuras como Ryan Castro y Kapo ha sido clave para marcar una nueva etapa en la música urbana latina, donde la fusión, la identidad y la innovación son protagonistas. Lo que viene promete aún más fuego: colaboraciones internacionales, nuevos lanzamientos y un legado sonoro que apenas comienza a escribirse.

Compartir esta nota