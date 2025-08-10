«Hermosa y Loca» una oda al amor más puro

El compositor e intérprete venezolano Emeredé lanza su nuevo sencillo titulado “Hermosa y Loca”, una pieza cargada de ritmo, alma y sentimiento, que fusiona lo mejor del afrobeat con la emotividad de una historia real. Este lanzamiento forma parte de su próximo disco “Vértigo”, un proyecto que representa un salto al vacío repleto de emociones intensas. En el cual Reesh el Creativo y ViclezBeats forman parte y van de la mano con el artista, para traer al público tal obra.

Grabada en Dakpo Records, su propio HomeStudio en Bogotá, «Hermosa y Loca» destaca por su percusión envolvente e influencias del tambor urbano, sonido característico de su ciudad natal Puerto Cabello. Esta producción musical no solo resalta su talento como músico independiente, sino también su capacidad de transformar momentos cotidianos en canciones llenas de verdad.

“El amor genuino, como el que sentimos por nuestros hijos, fue la chispa que encendió esta canción”, comenta Oscar Daniel Colmenares Carvallo, mejor conocido como Emeredé, quien ha hecho de su vida diaria la principal fuente de inspiración para sus letras. Su música urbana conecta desde lo auténtico, tocando fibras emocionales con historias reales, como él mismo afirma: “Mis canciones tienen alma”, frase que le dijo una vez su amigo y hermano artístico Reesh Creative.

Con una creciente presencia en las radios de Puerto Cabello y participaciones constantes en eventos culturales en Bogotá, Emeredé se perfila como una voz fresca y potente en la escena urbana latina. Con «Hermosa y Loca», el artista busca no solo conquistar nuevos oídos, sino dejar claro el poder transformador de los sentimientos verdaderos:

“Con este lanzamiento quiero dejar saber lo que es capaz de hacer en nuestras vidas un amor inesperado, que lo da todo sin pedir nada a cambio.”

Compartir esta nota