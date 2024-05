La Serie de Conciertos Gratuitos de DTLA se Realizará Todos los sábados desde el 1 de junio hasta el 24 de agosto de 2024

Grand Performances (GP), el presentador de conciertos gratuitos más antiguo en el centro de Los Ángeles, anunció una alineación electrizante de estrellas globales y leyendas locales para su temporada de verano 2024, que comenzará el 1 de junio al 24 de agosto en California Plaza en el corazón de DTLA.

Con una ambiciosa gama de sonidos modernos y tradicionales de toda América Latina, Asia y África, la temporada de verano 2024 de Grand Performances atraviesa géneros y generaciones, desde el afrobeat hasta la cumbia, el jazz clásico y el soul moderno, desde la electrónica ambiental hasta la salsa contundente.

Los aspectos más destacados de la temporada 2024 de GP incluyen a la pionera banda de música de Nueva Orleans y ganadores del Grammy 2023 The Dirty Dozen Brass Band el 15 de junio, Mariachi Women’s Festival ft. Mariachi Reyna y Mariachi Divas el 13 de julio y la vocalista afrocubana Daymé Arocena, descrita por el presentador de NPR Félix Contreras como «una cruce entre Celia Cruz y Aretha Franklin» el 20 de julio.

La apertura de la temporada el 1 de junio presenta a la cantante aclamada por los críticos, iLe, presentado por KCRW. Cuando era adolescente, iLe y sus dos hermanos Residente y Vistante saltaron al estrellato mundial con Calle 13, ganando un récord de 21 premios Grammy Latinos. Más tarde, iLe forjó su propio camino creativo, se hizo un nombre como solista y finalmente ganó su propio Grammy.

El final de la temporada de GP el 24 de agosto es con los pioneros de Cumbia Sonidero Chucho Ponce y Los Daddys de Chinantla, es el muy esperado seguimiento del concierto de Grupo Kual del año pasado, con una multitud de 7,000 personas, además de más de 225,000 espectadores sobre El GP de la transmisión en vivo de YouTube.

Dos eventos especiales este verano celebrarán los legados de Celia Cruz y Max Roach, continuando la antigua tradición de GP de espectáculos de tributo icónicos, que anteriormente en honor a Alice Coltrane, Minnie Riperton, Sly Stone, Art Laboe y Agustín Lara. El 3 de agosto, el tributo de Celia Cruz contará con Havana Secret, la banda de respaldo de la gira final de Celia en los Estados Unidos, junto con la superestrella de Salsa DJ Gia Fu de Hong Kong. El 22 de junio, una alineación de estrellas de más de 25 de los mejores músicos de Los Ángeles (incluidos Brandon Coleman, Todd Simon, Jimetta Rose, Munyungo Jackson, Tommaso Cappellato y Dexter Story) celebrará el 100º cumpleaños de Bebop Pioneer e Icon Civil Max Caquel Rwoach Recher.

«Esta temporada, ampliamos nuestra plataforma para presentar más artistas locales y presentar una espectacular colección de artistas internacionales a Los Ángeles, trayendo el acceso gratuito a la comunidad de las artes escénicas globales en el escenario de Grand Performances», dijo Rafael González, presidente y CEO de Grand Performances. «Angelinos tendrán un verano inolvidable, ya que nuestro equipo creativo ha seleccionado lo que seguramente será una temporada notable».

Además de la recién agregada serie de poesía y música clásica de los viernes, GP está ampliando su programación durante todo el año. Después de la serie de conciertos del verano pasado, GP continuó organizando eventos adicionales durante la temporada baja, incluida la proyección de KCET y PBS So Cal Documentario «Chinatown Punk Wars» con actuaciones de Linda Lindas y Alice Bag, The Reelabilities Film Festival con la ciudad Departamento de Los Ángeles sobre Discapacidad, Grand Avenue Arts All Access y más.

Continuando con su historia de larga duración de colaboración con instituciones culturales, Grand Performances presenta su show del 21 de junio en asociación con City of Los Angeles (COLA) Department of Cultural Affairs (DCA), su show del 20 de julio en asociación con De Los (LA Times), su programa del 27 de julio en asociación con Radio Afrodicia de KPFK, y su programa del 10 de agosto en asociación con dublab.

Conciertos

June 1: iLe / Mestizo Beat / DJ José Galván (Presentado por KCRW)

June 8: SOULNIC Live

June 15: The Dirty Dozen Brass Band / DJ Bennett

June 21: COLA Artist Fellows (Presentado por City of Los Angeles Department of Cultural Affairs)

June 22: Max Roach: The Drum Also Waltzes Centennial Celebration (Presentado por Worlds Alive)

June 29: Cali Soul Jam (Presentado por Hello Stranger)

July 13: The 11th Annual International Mariachi Women’s Festival

July 20: Daymé Arocena / Pan Dulce ft. Alan Lightner / Wyldeflower (Presentado por De Los – LA Times)

July 27: Okwy Osadebe / The Neighborhood Orchestra / Kevin Lincoln (Presentado por Radio Afrodicia)

August 3: Celia Cruz Tribute ft. Havana Secret / CONTRA-TIEMPO / DJ Gia Fu (Presentado por Nance Arte Productions y Fania Records)

August 10: Listen to Music Outside with Leaving Records (Presentado por dublab)

August 17: A ser anunciada

August 18: The Neighborhood Orchestra in Plummer Park (City of West Hollywood)

August 24: Chucho Ponce Y Los Daddys De Chinantla / Turbo Sonidero (Presented by Discos Rolas)

Grand Performances presenta tres noches de poesía con poetas y educadores galardonados con sede en Los Ángeles, con noches centradas en el Mes del Orgullo, la historia de la música de Los Ángeles y un enfoque multicultural a los lugares que llamamos hogar. Amplificando la influencia y el impacto de la palabra hablada con las actuaciones multimedia y en vivo en un espacio íntimo, los artistas talentosos crearán una oportunidad para el amor, la comprensión y la aceptación.

Noches de Poesía

June 28: LA Stories – Poetry of Pride + Legacy with Jen Cheng

July 26: LA Stories – Music is History with Mike the Poet

August 16: LA Stories – Home with Carribean Fragoza

Grand Performances también presenta una serie de música clásica que tendrá lugar los viernes con los anfitriones de KUSC Solomon Reynolds y Suraj Partha. Con la ayuda de los músicos clásicos locales, el público explorará y descubrirá conexiones directas entre la música clásica y los éxitos de hoy.

Noches Clásicas

July 12: Prelude Classical

August 9: Prelude Classical

Todos los eventos de Grand Performances son gratuitos, al aire libre y para todas las edades en California Plaza (350 S Grand Ave. Los Ángeles, CA 90071) de 6 p.m. a 10 p.m., a menos que se indique lo contrario.

Grand Performances está financiada en parte por una subvención del Departamento de Asuntos Culturales de la Ciudad de Los Ángeles y la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles a través del Departamento de Artes y Cultura, además de un generoso apoyo de patrocinadores, socios y donantes.

