Lanzan programa de subvenciones de $110K para empresarios de color en el sector de alimentos, bebidas y hospitalidad

SIA Scotch Whisky, una galardonada marca de licores fundada por la empresaria hispana de primera generación Carin Luna-Ostaseski, vuelve a poner en marcha The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch por segundo año consecutivo. La innovadora iniciativa proporciona a los emprendedores de color con acceso al capital y la tutoría que les ayudará a entrar en acción, construir empresas más sólidas y tener un impacto positivo en sus comunidades.

Este año, el programa de subvenciones se centrará en empresas en crecimiento específicamente dentro del propio mundo de la marca: el sector de alimentos, bebidas y hotelería[1]. Este espacio se ha visto afectado de manera desproporcionada por COVID-19, y los propietarios de pequeñas empresas continúan enfrentándose a enormes obstáculos, como la adaptación a las preferencias y los comportamientos de gasto en constante evolución de los consumidores, la adecuación a la creciente demanda en el hogar y las interrupciones de la cadena de suministro. Como una marca construida desde cero, SIA Scotch Whisky realmente comprende la importancia de apoyar a estos propietarios de pequeñas empresas, a menudo ignorados, a lo largo de su trayectoria empresarial.

“Como empresaria de una comunidad históricamente subrepresentada y desatendida, el conseguir acceso a la financiación y tutoría durante mi trayectoria de emprendimiento siempre fue una dura batalla”, dijo la fundadora Luna-Ostaseski. “El sector de alimentos, bebidas y hospitalidad es muy competitivo, y sé por experiencia propia lo decisivo que puede ser el apoyo. SIA Scotch Whisky nació de mi perseverancia y pasión, y hasta hoy nuestro propósito es inspirar a otros emprendedores de color a lograr lo inesperado, tal como lo hice yo. Estoy muy orgullosa de The Entrepreneurial Spirit Fund y de su continuo compromiso de retribuir a quienes lo necesitan”.

Sin embargo, el éxito no es fácil de conseguir. Los emprendedores de color tienden a enfrentar más obstáculos cuando se trata de recaudar capital y es mucho más probable que queden sin financiación por completo. A pesar de que aproximadamente el 18,7 % de todas las empresas de EE. UU. pertenecen a minorías [[2]], representado más del 50 % de las nuevas empresas y creando 4,7 millones de nuevos puestos de trabajo, este grupo sigue siendo excluido en gran medida en asuntos de financiación, recibiendo sólo un 2 % de capital de riesgo anualmente durante la última década [[3]].

The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch se inspira en el viaje empresarial de Carin Luna-Ostaseski y se lanza en asociación con Hello Alice, una plataforma en línea gratuita que conecta a su comunidad de casi 1 millón de propietarios de pequeñas empresas con el capital, las herramientas y la educación que necesitan para hacer crecer sus negocios.

“Los empresarios de color son una fuerza económica en los Estados Unidos y reconocer su impacto en nuestras comunidades es de gran importancia”, dijo Elizabeth Gore, cofundadora y presidenta de Hello Alice. “En nuestra encuesta más reciente, el 89 % de los propietarios de pequeñas empresas afirman que el acceso al capital limita el potencial de crecimiento empresarial. Junto con nuestro socio SIA Scotch Whisky, estamos entusiasmados de continuar con este innovador programa de subvenciones para ayudar a apoyar a esta comunidad desatendida y proporcionar los recursos, las herramientas y la exposición adicional que estas empresas necesitan para tener éxito”.

The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch concederá subvenciones de $10,000 a 11 empresarios calificados que se identifiquen como personas de color, por un total de $110,000. Para aplicar, visite https://hialice.co/siascotchfund desde ahora hasta el 26 de septiembre de 2022. Para ser elegible, los propietarios de negocios deben tener 25 años o más (a partir del 1 de noviembre de 2022) y ser residentes legales de Estados Unidos. La empresa debe ser: propiedad en un 51 % o más de persona(s) de color, ser una empresa con fines de lucro que produzca menos de $5 millones en ingresos brutos anuales, no ser titular de una licencia de venta al por mayor o al por menor de bebidas alcohólicas ni una empresa que produzca/distribuya/importe alcohol, y debe operar y/o realizar actividades comerciales en al menos uno de los siguientes estados: CA, CO, CT, FL, GA, IL, MA, MN, NJ, NV, NY, , RI y/o TX. Para conocer los criterios de elegibilidad completos y las restricciones importantes, visite la página de aplicación y los términos y condiciones. Los beneficiarios finales de las subvenciones se anunciarán el 1 de noviembre de 2022, dando inicio al Mes Nacional del Emprendedor.

El Entrepreneurial Spirit Fund constituye una continuación del compromiso de casi una década de SIA Scotch Whisky de donar una parte de las ventas a organizaciones que ayudan a apoyar a los emprendedores subrepresentados: los soñadores, los motores y los agitadores que están dando forma al futuro. Tanto cuando se trata del espíritu emprendedor como cuando se trata de bebidas alcohólicas, SIA anima a los consumidores mayores de edad a beber de forma responsable.

