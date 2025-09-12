Vie. Sep 12th, 2025

Las comunidades de primera línea lideran el cambio hacia la energía limpia en California

Sep 12, 2025 #California

A medida que California comienza a eliminar gradualmente los generadores alimentados con gas según la AB 1346, un esfuerzo liderado por la comunidad está a la altura del momento, llevando energía limpia a las comunidades más perjudicadas por la contaminación.

La Alianza Ecocomunitaria (ECA), una coalición con base en la salud ambiental y la equidad, se ha asociado con la empresa de energía limpia Instagrid para implementar una alternativa de cero emisiones a los generadores de combustión. Diseñada para industrias como la construcción, el cine, el paisajismo y los eventos, esta solución ya está reemplazando equipos tóxicos en las obras, sin comprometer el rendimiento ni la fiabilidad.

Por qué esto importa:

Las comunidades latinas en California tienen casi tres veces más probabilidades de vivir en áreas con mala calidad del aire, según el informe Estado del aire 2025.

Los generadores de gas tradicionales emiten humos y ruidos peligrosos, lo que contribuye a las enfermedades respiratorias y a la injusticia ambiental en los barrios de clase trabajadora.

A través de la promoción ante la Junta de Recursos del Aire de California (CARB), esta asociación ayudó a desbloquear incentivos que cubren hasta el 85 % de los costos de equipos para contratistas, pequeñas empresas y agencias públicas listas para hacer el cambio.

Esta historia trata sobre equidad y oportunidades, asegurándose de que el futuro de la energía limpia de California llegue a los trabajadores y comunidades que han estado respirando el peor aire durante demasiado tiempo.

