Laura Fernández es elegida presidenta de Costa Rica y marca un nuevo hito político

CostaRica–Costa Rica eligió este domingo a la politóloga Laura Fernández como su nueva presidenta, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del país. La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) obtuvo el 50,7 % de los votos válidos en la primera vuelta, según el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con más del 53 % de las mesas escrutadas.

Fernández, de 39 años y exministra de la Presidencia durante el gobierno de Rodrigo Chaves, logró una amplia ventaja sobre su principal contendiente, Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien alcanzó el 30 % de los sufragios.

Desde el inicio del conteo, la tendencia se mostró favorable para la candidata oficialista, que ya lideraba con más del 53 % en el primer corte preliminar. Con estos resultados, Fernández sucederá a Chaves y continuará la línea política del actual gobierno, aunque ha prometido impulsar reformas estructurales con el apoyo legislativo necesario.

La nueva mandataria será la presidenta número 50 en la historia de Costa Rica y la segunda mujer en alcanzar la jefatura de Estado, tras Laura Chinchilla (2010-2014), consolidando así un avance en la representación femenina dentro de la política nacional.

Poco después del anuncio del TSE, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, felicitó públicamente a Fernández.

“Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”, escribió en la red social X.

La jornada electoral registró una participación del 69,7 % del padrón, de acuerdo con los datos provisionales del TSE. Con esta victoria en primera vuelta, Laura Fernández se prepara para asumir el liderazgo político de Costa Rica con un mandato que inicia una nueva etapa en la continuidad del proyecto del Partido Pueblo Soberano.

