Laura Navarro brinda claves exitosas para laborar desde casa

Redacción: Kevin Lemus

Laura Navarro, es una guatemalteca de 42 años, estudio técnico en publicidad, licenciatura en ciencias de la comunicación y afirma que su rubro especializado para laborar son los mercados, sectores, marcas, entre otros.

Cuenta ya con más de 20 años de estar en el rubro y actualmente labora para Lupa Comunicación Integrada, una agencia de Relaciones Públicas (RRPP) en Guatemala, empresa donde experimentó laborar desde casa por el tema de la pandemia del COVID-19.

Laura Navarro brindó entrevista exclusiva para Día a Día News y comentó su experiencia de laborar desde casa.

“Mi rutina era normal, ya que siempre hemos realizado Home office, cambiaron las reuniones presenciales con los clientes, conferencias y demás, otra de la parte que quitó la rutina fue el área de las RRPP”, explicó.

Laura Navarro asegura que la pandemia no solamente vino a tocar uno, sino a todos los mercados, el mismo temor, la expectativa de que iba a venir, etc. Dice que llevaba ese temor de que algunos clientes se retiraran, y empezara una baja considerable en la empresa.

¿Cómo tomó la pandemia por el COVID-19?: “Como una necesidad, se creó y se afianzó más para continuar con labores del día a día y la atención, uno de nuestros pilares fundamentales es la atención a nuestros clientes. Fue un poco más corrido, ver cómo sería la comunicación con los clientes, organizar y seguir en el camino, para alcanzar objetivos de negocios que ya tenían planteados”, relató.

Navarro dice que el trabajo presencial y desde casa se complementan: “Somos seres abundantemente sociales, pero que, si no tuviéramos esas plataformas, nos hubiéramos quedado parados”.

En cuanto a las cuarentenas exigidas por cada país, Navarro afirma que cada gobierno tuvo que haber evaluado ese aspecto para bajar esa carga viral, cada uno tuvo sus estudios y asesores que les indicaban eso para evitar esos contagios. Y además su postura se mantiene que fue y sigue siendo una buena decisión.

La comunicóloga comentó que la empresa para la cual ella labora, ya tenía la dinámica de realizar Home Office, “nos logramos mantener desde casa, ya estábamos basados así, solo era de agilizarlo un poquito más y modernizarnos”.

Finalmente consultamos a Navarro cual sería el mensaje que le diera a las personas que laboran desde casa, pero que aún no se acoplan a él: “Primero que nada, deben estar agradecidos por el empleo, la pandemia nos vimos a mostrar que somos bastante sensibles y que en cualquier momento lo podemos perder; deben designar un lugar para laborar, donde se puedan concentrar y realizar cómodamente sus actividades laborales, prepararse como si irán normalmente a sus labores diarias; otra parte importante es innovar, no solo el lado del empleo, sino nosotros mismos también, buscar o estar en un trabajo que me llene, me nutra, me sienta bien, no solo crecer profesional, sino personalmente”, expresó.