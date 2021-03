Laura Pausini recibe su primera nominación al Oscar

Laura Pausini recibió su primera nominación al Oscar en la categoría a mejor canción original por “Io Si”, tema de la película “La vita davanti a Sé” (La vida por delante), que se entregará en Los Ángeles, el próximo 25 de abril en un formato adaptado a la pandemia, anunció que dio a conocer esta mañana por Pryanka Chopra y su esposo Nick Jonas.

“Todavía no me lo creo. Formar parte de un proyecto tan especial como lo es The Life Ahead al lado de Edoardo Ponti y Sophia Loren ya lo considero uno de los mejores regalos que me ha dado la vida”, expresó Pausini en su cuenta de Instagram. “Ahora saber que estoy nominada al Oscar supera toda meta o expectativa que hubiese soñado en mi vida. Es algo que mi ser aún no comprende y solo puedo agradecer a la Academia por considerar “Io Sí” y su mensaje”, añadió la cantante.

“¡¡¡Una canción en italiano está nominada al Oscar!!!!”, mencionó. “¡Qué orgullo representar a mi país en uno de los galardones más importantes de la industria [cinematográfica]!”, agregó.

Asimismo, la cantante hizo un reconocimiento a la coautora de la letra “Diane Warren, trabajar juntas ha sido una experiencia increíble”, recalcó.

La ceremonia de premiación en el formato mixto se llevará a cabo el próximo 25 de abril, este será de manera presencial en el Dolby Theatre de Los Ángeles y mediante transmisiones digitales.