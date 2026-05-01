Origen del Día del Trabajo: por qué se conmemora el 1 de mayo

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ElSalvador–Cada 1 de mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, una fecha reconocida en gran parte del mundo que está vinculada a las luchas históricas por mejores condiciones laborales y derechos para los trabajadores.

El origen de esta conmemoración se remonta a finales del siglo XIX. En 1889, durante un congreso obrero realizado en París por la Segunda Internacional, se acordó establecer el 1 de mayo como una jornada de alcance global para reivindicar derechos laborales y rendir homenaje a los llamados Mártires de Chicago.

Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos tras los hechos ocurridos en 1886 durante la Revuelta de Haymarket, en Chicago. Las protestas, iniciadas el 1 de mayo de ese año, tenían como principal demanda la implementación de la jornada laboral de ocho horas. La represión de estas manifestaciones y las posteriores condenas marcaron un precedente en la historia del movimiento obrero.

Con el paso del tiempo, esta fecha se consolidó como un símbolo internacional de la lucha por condiciones de trabajo más justas, incluyendo derechos como horarios regulados, salarios dignos y garantías laborales.

En El Salvador, el 1 de mayo es considerado asueto para empleados del sector público y otras áreas, como el sistema educativo. Además del descanso, la jornada también es utilizada por distintos sectores para realizar actividades, marchas y concentraciones en las que se plantean demandas relacionadas con el ámbito laboral.

Para este 2026, diversas organizaciones sociales convocaron movilizaciones en San Salvador, mientras que otros sectores, incluidos grupos sindicales afines al Gobierno, anunciaron actividades en distintos puntos de la capital.

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