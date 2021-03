López Obrador pide no perseguir a nadie por disturbios del 8M

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este día en su conferencia de prensa matutina que no persigan a nadie por los incidentes ocurridos en la marcha del 8M.

“Mi opinión es de que no se persiga a nadie, porque encima de todo van a sentirse víctimas, no debe de haber ningún castigo, yo creo que el castigo en este caso es la condena pública, la gente no ve bien”, dijo el mandatario.