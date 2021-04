Los árboles frutales en Texas serán inspeccionados para detectar signos de plagas

Los árboles frutales en patios residenciales y propiedades comerciales de los condados de Zapata, Webb, Hidalgo, Willacy y Cameron en Texas, serán inspeccionados por los empleados del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA), junto con el Departamento de Agricultura de Texas (TDA), para detectar signos de plagas y enfermedades invasivas de los cítricos.

El trabajo de los inspectores consiste en colocar trampas con señuelos para combatir las moscar de la fruta, mientras que los topógrafos en el sur de Texas se encuentran examinando los árboles críticos para encontrar cancro, así como otras enfermedades.

Asimismo, APHIS pidió a los residentes y dueños de negocios ayudar a limitar la propagación y enfermedades de los cítricos cooperando con los inspectores y permitiendo acceder a su propiedad.

También, los topógrafos del USDA y del Estado, se encuentran en áreas comerciales y residenciales siguiendo las pautas de salud de los Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Los topógrafos del programa Citrus tendrán credenciales oficiales que los identifiquen como empleados del USDA o como empleados estatales.

Fuente: USDA