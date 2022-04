Los Centros de Salud y Bienestar To Help Everyone de LA ofrecen clases de asientos de seguridad para niños

Como parte de sus servicios para ayudar a las personas, los Centros de Salud y Bienestar To Help Everyone (T.H.E), anuncia clases educativas sobre asientos de seguridad para niños, de manera gratuita.

Tal como detallan desde T.H.E. las clases servirán para ayudar a satisfacer la necesidad de concienciación y educación sobre la seguridad de los asientos de seguridad entre los padres y cuidadores. Además serán impartidas en inglés y español.



“Estamos entusiasmados de ofrecer estas clases para ayudar a los padres y cuidadores a aprender cómo proteger a sus hijos”, dijo Cliff Shiepe, director ejecutivo de To Help Everyone.



Shiepe, agrega que navegar por el proceso de instalación y actualización de los asientos para automóviles “puede ser abrumador para todos y estamos aquí para ayudar y servir a nuestra comunidad”.



La Clase se ofrecerá los viernes a las 13:00 horas (Hora de Los Ángeles)



Las clases brindan instrucción sobre:

• Leyes de abrocharse el cinturón de California

• Dinámica de choque básica

• Cómo protegen los asientos de automóvil y los cinturones de seguridad en un choque

• Uso adecuado del cinturón de seguridad e instalación correcta de las sillas de auto



Además, los asistentes pueden ser elegibles para un asiento de seguridad gratis.



El Programa de Asientos para Automóviles de T.H.E es presentado al público en parte por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles y la Supervisora del Condado Holly Mitchell, y es administrado por T.H.E. Centros de Salud y Bienestar.



Los fondos para este programa fueron proporcionados por una subvención de la Oficina de Seguridad Vial de California, a través de la Administración Nacional de Seguridad Vial en las Carreteras.



Para obtener más información o registrarse, visite www.tohelpveryone.org



Acerca de Centros de Salud y Bienestar

Durante más de cuatro décadas, T.H.E. Los Centros de Salud y Bienestar han estado mejorando el bienestar de las comunidades necesitadas y desatendidas en Los Ángeles al brindar acceso a atención médica de alta calidad y educación preventiva para todos.



Independientemente de la capacidad de pago, teniendo en cuenta los diversos factores culturales, sociales y económicos que constituyen la base de la comunidad.



Con más de 13,000 pacientes, esto se logra a través de un equipo médico talentoso, mediante el desarrollo de relaciones personales con los pacientes y ofreciendo una gama integral de servicios de atención médica, y alentando y educando a la comunidad para que adopte un papel proactivo en el desarrollo de estilos de vida más saludables para ellos y sus familias, para las futuras generaciones por venir.

314 total views, 314 views today