MALO presenta el nuevo sencillo “ME VEÍA BIEN”

El artista y productor mexicano MALO sigue ampliando su horizonte musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “ME VEÍA BIEN”, que vio la luz el 16 de abril. Para este tema, MALO se une a Novato El Flow, una de las voces con mayor potencial en la escena urbana mexicana, en una colaboración que promete fusionar flow y hacerte bailar.

Reconocido por ser un artista versátil dentro de la escena actual, destacando por su participación en temas como “Toketeo” junto a Kenia Os y Ghettokids, “Esclava Remix” con La Obsesión, y “Baobao” con Cachirula y Tribal Stars. Su trayectoria refleja una capacidad constante para transitar entre propuestas comerciales y búsquedas más personales, construyendo una identidad sonora sólida y en evolución. El artista presenta una nueva etapa en su carrera, apostando por una narrativa más íntima y emocional desde el reggaetón y el urbano chilango.

La producción de MALO apuesta por una textura cruda a propósito. Es una decisión estética que hace que el beat suene más directo, más real y más calle.

“ME VEÍA BIEN” no se trata de lo que dice, sino de cómo suena y cómo se siente. Es de esas canciones que no importa si te la sabes o no, porque el ritmo solo te jala, está hecha para perrear, para estar en la peda o estar en el coche con un six de cervezas con amigos. Es un track que tiene como objetivo “desconectarte” y “pasarla bien”.





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