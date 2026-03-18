Los Oscar registran caída de audiencia en 2026

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La 98ª edición de los premios Oscar reportó una disminución en su audiencia televisiva, al alcanzar 17.9 millones de espectadores durante su transmisión el pasado domingo. La cifra representa una caída del 9 % en comparación con los 19.7 millones registrados en 2025.

De acuerdo con datos divulgados por la cadena televisiva responsable de la emisión, propiedad de Disney, el evento también experimentó un descenso en el segmento clave de adultos entre 18 y 49 años, con una calificación promedio de 3.92, inferior a los 4.54 puntos obtenidos el año anterior.

El registro de este año se posiciona como el más bajo desde 2022, cuando la ceremonia alcanzó aproximadamente 16.6 millones de espectadores.

Pese a la reducción en la audiencia, la gala se mantuvo como el contenido más visto del domingo en los principales grupos demográficos, según el informe oficial.

En contraste, el evento mostró un crecimiento en su presencia digital. Durante la transmisión, las interacciones en redes sociales aumentaron un 42.4 %, superando los 184 millones de impresiones. Además, las plataformas oficiales de la Academia incrementaron su base de seguidores hasta los 21.6 millones, frente a los 19.7 millones del año previo, y acumularon más de 129 millones de visualizaciones de video.

Asimismo, la ceremonia se posicionó como el tema más comentado a nivel mundial en la red social X durante su emisión.

En comparación con otros eventos de la temporada, los Oscar superaron ampliamente la audiencia de los Globos de Oro 2026, celebrados en enero, duplicando su número total de espectadores y su rendimiento en el segmento de 18 a 49 años.

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