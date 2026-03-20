Muere Chuck Norris a los 86 años tras ser hospitalizado en Hawái

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ElSalvador–El actor estadounidense Chuck Norris falleció a los 86 años, según confirmó su familia a través de un comunicado difundido este viernes en redes sociales.

De acuerdo con la información oficial, el también artista marcial murió tras haber sido ingresado en un centro médico en Hawái, luego de una emergencia médica reportada el jueves. Su familia indicó que el deceso ocurrió de forma repentina y que estuvo acompañado por sus seres cercanos.

“Partió en paz y rodeado de su familia”, señala el mensaje, en el que también pidieron respeto a la privacidad sobre las circunstancias específicas del fallecimiento.

Días antes de su muerte, Norris se mantenía activo. El miércoles había sido visto entrenando y, en su cumpleaños número 86 —celebrado el 10 de marzo—, compartió un video en redes sociales acompañado de la frase: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

Reconocido como una de las figuras más representativas del cine de acción, Norris alcanzó notoriedad internacional tras su participación en The Way of the Dragon (1972), donde protagonizó un recordado combate frente a Bruce Lee. Posteriormente, consolidó su carrera con producciones como Breaker, Breaker! y la serie televisiva Walker, Texas Ranger (1993-2001).

Antes de su incursión en el cine, Norris desarrolló una destacada trayectoria en las artes marciales. Fue campeón mundial de kárate profesional desde 1968 hasta 1974, periodo en el que también creó su propio sistema de combate, el Chun Kuk Do.

Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma, Estados Unidos, inició su formación en artes marciales durante su servicio en la Fuerza Aérea, mientras estaba destacado en Corea del Sur.

En su despedida, la familia destacó tanto su legado artístico como su papel en el ámbito personal. “Para el mundo fue un símbolo de fuerza; para nosotros, un esposo, padre y abuelo dedicado”, expresaron.

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