Los 10 looks más memorables de los Oscar 2026

Mckenna Grace, Gwyneth Paltrow (1999) y Teyana Taylor.

El estilista y editor de moda Charlie Rincón-Rodríguez, quien ha trabajado con casas emblemáticas como Carolina Herrera, Prada, Dior y Chanel, y ha colaborado con prestigiosas publicaciones como Ocean Drive, Hamptons Magazine, Haute Living, Harper’s Bazaar, L’Officiel y Marie Claire, es un referente indiscutido en la industria de la moda. A lo largo de años de experiencia en el diseño, la asesoría y la crítica de moda, Charlie ha desarrollado una profunda comprensión sobre la calidad de la ropa, el impacto visual de cada prenda y cómo los detalles más sutiles pueden transformar un look.

Su enfoque siempre ha sido el de ofrecer una visión constructiva, reconociendo la importancia de la evolución y el contexto dentro del mundo de la moda. Esta perspectiva, forjada con años de trabajo detrás de las cámaras y en las pasarelas, le otorgan la autoridad para comentar sobre los momentos más memorables de la alfombra roja de los Oscar 2026.

1-Teyana Taylor (Chanel):

Estamos presenciando el comienzo de una nueva era en Chanel, bajo la dirección de Matthieu Blazy, y el look de Teyana Taylor en la alfombra roja de los Oscar ilustra a la perfección cuán genial y sensual puede ser esta nueva visión para la casa. El diseño fusiona técnicas y tejidos clásicos de Chanel —tales como el bordado de abalorios y las plumas— con la sensibilidad fresca y moderna de Blazy. El resultado se siente, a la vez, arraigado en la herencia de la casa e inconfundiblemente contemporáneo, demostrando cómo Chanel puede evolucionar sin dejar de honrar su maestría artesanal.

2-Mckenna Grace (Vera Wang):

El vestido rosa bebé es innegablemente hermoso y de una confección exquisita; algo que no resulta sorprendente, dada la maestría de Vera Wang en el diseño de moda de noche y nupcial. Su delicado color y su silueta depurada transmiten una sensación atemporal. Sin embargo, resulta casi imposible observarlo sin pensar de inmediato en el ya icónico vestido rosa de Ralph Lauren que lució Gwyneth Paltrow en la ceremonia de los Oscar de 1999. Si bien el look de Grace se sostiene por sí mismo en términos de confección, su parecido visual invita inevitablemente a la comparación con uno de los vestidos más memorables de la historia de la alfombra roja de los Oscar.

3-Hudson Williams (Balenciaga con joyas de Bvlgari):

Por lo general, no soy partidario del tradicional esmoquin completamente negro —con camisa y corbata a juego—, ya que corre el riesgo de resultar insulso con demasiada facilidad, haciendo que muchos de sus detalles más sutiles se pierdan dentro de la paleta monocromática. En este caso, la sastrería en sí misma resulta algo discreta, lo que provoca que la indumentaria pase a un segundo plano. Como resultado, las joyas de Bvlgari se convierten en el punto focal, asumiendo gran parte del protagonismo visual y aportando al conjunto el brillo y el dramatismo necesarios.

4-Timothée Chalamet (Givenchy, con diseño de Sarah Burton):

Por otro lado, un conjunto totalmente blanco rara vez corre el riesgo de resultar aburrido; sin embargo, exige un nivel de precisión extremadamente elevado. Cada pliegue, cada arruga y cada decisión de sastrería se hacen visibles al instante. Si bien la chaqueta luce un corte impecable y una estructura magnífica, el patrón del pantalón rompe ligeramente el equilibrio de la silueta. Además, el estilismo general resulta algo sobrecargado de accesorios, lo cual distrae de lo que podría haber sido un look sorprendentemente minimalista y potente.

5-Michael B. Jordan (Louis Vuitton):

Hudson Williams y Michael B. Jordan.

Aunque por lo general suelo evitar la indumentaria de noche completamente negra para hombres, este look constituye una clara excepción. En lugar de la convencional chaqueta de esmoquin, el diseño se inspira en una estética más napoleónica o militar. Los detalles ornamentados —tales como los botones decorativos y los adornos de cadenas— añaden dimensión e intriga, otorgando al conjunto una sensación de dramatismo y estructura. Es un gran ejemplo de cómo los elementos de diseño sutiles pueden elevar la moda masculina clásica hasta convertirla en algo mucho más fascinante.

6-Renate Reinsve (Louis Vuitton):

La confección de este vestido es impecable. No se aprecia ni una sola arruga, lo cual atestigua un nivel extraordinario de artesanía y precisión: algo que siempre valoro en la alfombra roja. Dicho esto, a pesar de su ejecución impecable, el diseño general resulta algo sobrio. Si bien la elegancia está indudablemente presente, el look me deja con ganas de un poco más de emoción o de un momento de mayor impacto visual.

7-Odessa A’zion (Valentino Alta Costura):

Gran parte del impacto de este look pareció diluirse en la forma en que se estilizó para la alfombra roja. En la pasarela, el diseño de Valentino Alta Costura presentaba una serie de detalles intrincados que dotaban a la prenda de textura e interés visual; sin embargo, muchos de esos elementos parecieron desaparecer en esta presentación. Aunque Odessa A’zion lució el conjunto con una confianza natural (quizás incluso demasiado natural), el estilismo relajado terminó atenuando el dramatismo que la alta costura suele exigir.

8-Barbie Ferreira (GapStudio by Zac Posen):

No resulta sorprendente que Zac Posen sepa crear vestidos capaces de acaparar todas las miradas, y este vestido encorsetado en azul cobalto no fue la excepción. La construcción y la corsetería están ejecutados de manera impecable, creando una silueta dramática pero elegante que pone de manifiesto la dilatada experiencia de Posen en la confección de indumentaria de noche de carácter escultórico. No obstante, lo que verdaderamente destaca son los detalles de botones que recorren la falda. Recuerdan sutilmente a los botones de una camisa clásica de botones, una referencia inesperada que introduce una sensación de familiaridad desenfadada que casi evoca la comodidad y la sencillez de llevar una camisa clásica de botones de Gap.

9-Paul Mescal (Celine):

Barbie Ferreira y Paul Mescal

Este atuendo ofrece una interpretación particularmente interesante de la sastrería masculina tradicional. El diseño posee una cualidad romántica que suaviza la rigidez habitualmente asociada a la indumentaria formal para hombre. La chaqueta —sin cuello y de corte ligeramente acortado— contribuye a que el conjunto resulte más relajado y menos restrictivo que la silueta de un esmoquin clásico. Al combinarse con una pajarita que cae con suavidad en lugar de mantenerse rígida y erguida, el efecto global transmite una sensación de deliberado desenfado que aporta carácter y modernidad al look. Se trata de una reinterpretación sutil pero eficaz de la sastrería de alfombra roja, firmada por Celine, bajo la dirección de Michael Rider.

10- Rose Byrne (Dior):

Hay algo innegablemente clásico y atemporal en este vestido, el cual se basa en el look 35 de la colección de alta costura debut de Jonathan Anderson para Dior. El diseño evoca una sensación del glamour del viejo Hollywood, sin dejar de sentirse delicado y romántico. A lo largo del corpiño y del dobladillo aparecen bordados florales que hacen referencia a las flores, uno de los códigos de la casa Dior más perdurables y reconocibles. La combinación de una sastrería refinada, una ornamentación sutil y una silueta cinematográfica hace que el look resulte atemporal, moderno y sencillamente perfecto para la alfombra roja de los Oscar.

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