Los salvadoreños pueden ganar al llevar más productos en su carretilla participan en la rifa de gift cards por la compra de $5 o más

Súper Selectos, en alianza con C. Imberton premian la confianza de los salvadoreños al darles la oportunidad de llevar más productos con la “Carrretilla llena con Vanish, Lysol y Harpic en Súper Selectos”. Esta promoción ofrece la oportunidad de ganar una de las gift cards que se sortearán cada 15 días, permitiendo a los ganadores adquirir los productos que deseen hasta completar el monto del premio.

A través de esta actividad, C. Imberton entregará un total de $2,000 mil en premios, brindado a los participantes la oportunidad de ganar gift cards de Súper Selectos. Serán 36 gift cards las que se entregaran en total y se estarán rifando cada 15 días, durante los meses de septiembre y octubre, para que los ganadores puedan usarlas de la forma más conveniente en sus compras. Adicional, los inscritos también recibirán la oportunidad de ganarse dotaciones de productos Vanish, Lysol y Harpic, mientras se encuentre vigente la promoción.

“En Súper Selectos nos llena de satisfacción establecer alianzas con marcas como Lysol, Vanish y Harpic, que nos permiten llevar promociones exclusivas a nuestros clientes, siempre con el propósito de cuidar su bienestar y economía. Esta iniciativa es una forma de agradecer su confianza y preferencia, al mismo tiempo que reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos de calidad para el hogar. Invitamos a todos nuestros clientes a no dejar pasar esta oportunidad e inscribirse en la promoción adquiriendo los productos participantes, disponibles en nuestras 118 salas de venta a nivel nacional, así como en nuestros canales digitales www.superselectos.com y Súper Selectos App, logrando ahorrar y ganar”, destaca Karen Rivera, Gerente de Mercadeo de Súper Selectos.

Para participar se debe realizar una compra de $5 o más en productos de las marcas Vanish, Lysol o Harpic; escanear el código QR designado o enviar un mensaje al WhatsApp 6921-5372 y completar los datos de nombre, correo electrónico, DUI y número de teléfono. Se debe conservar el ticket de compra, necesario para validar la participación. Los ganadores serán anunciados cada 15 días a través de las

cuentas oficiales de Facebook e Instagram de C. Imberton y Súper Selectos.

“En C. Imberton tenemos el compromiso de cuidar la economía y el bienestar de las familias salvadoreñas. Bajo esa perspectiva cada una de nuestras marcas contribuye a la seguridad, salud y cuidado de los hogares gracias a la innovación constante en sus formulaciones y la fabricación bajo los más altos estándares de calidad. Ahora, nos complace anunciar esta promoción de Vanish, Lysol y Harpic

que realizamos en conjunto con Súper Selectos y que estará vigente desde el uno de septiembre hasta el 31 de octubre de este año e invitamos a que participen puesto que se pueden ganar una de las 36 gift cards o dotaciones de estos productos”, destaca Rodrigo Solís, Jefe de marca de Reckitt en C. Imberton.

Vanish, Harpic y Lysol son marcas para la rutina de la limpieza y contribuyen a mantener los espacios más higiénicos y protegidos. Vanish tiene una formulación que elimina manchas difíciles y malos olores, mientras cuida los colores de la ropa, a la vez que ofrece una protección adicional al eliminar el 99.99% de virus y bacterias. Por su parte, Harpic y Lysol, aunque pertenecen a distintas categorías, comparten el propósito de brindar una defensa eficaz contra el 99.99% de virus y bacterias.

