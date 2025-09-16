«El Modelo Salvadoreño»

Por Carlos Huezo / Sociólogo

Max Weber en su inmortal frase decía, » El hombre no puede vivir sin la esperanza de ser feliz, ni sin la creencia de que tendrá éxito en su propósito.»

El mandatario Bukele decía, tuvimos que aplicar nuestra propia receta, basada a nuestra propia realidad, ahora nuestro modelo inspira a otros países, sin embargo hay una sola cosa que no es negociable, es nuestra soberanía, sin duda ese talante lo hace conectar con el pueblo salvadoreño, según lo que rezan las diversas mediciones.

Hay un término Alemán fundamental, en el método sociológico, me refiero a «Verstehen» que significa «comprensión» a mí parecer el pueblo salvadoreño entendió a la perfección cuando el líder y mandatario Bukele, les pidio,paciencia y confianza.

Las generaciones pasadas quedaron en el olvido y no solo fue culpa de padres que no supieron guiar a sus hijos, el estado también fue culpable en los gobiernos de la partidocracia tradicional salvadoreña. Por esa razón es fundamental la educación y la recuperación de valores, desde un buenos días, gracias, no botar basura, etc.

Elementos tan básicos que sin duda cuánto se extrañaban y que con estos espacios recuperados, remodelaciones de diversos Centros Escolares, computadoras espacios para soñar en grande y disciplina se inician a percibir nuevamente.

No todo está resuelto, bien decía el Presidente, al ordenar inmediatamente la pavimentación de la carretera de occidente, al ver a esos niños desfilar con todo ese patriotismo impecable.

Eso nos da la pauta que estamos en la ruta correcta, basado en un modelo propio.

Culminó con la frase inmortal de Friedrich Nietzsche » Es sencillo hacer que la cosas sean complicadas, pero es difícil hacer que sean sencillas.» Ilustró perfectamente a esa partidocracia tradicional salvadoreña, que valientemente el pueblo salvadoreño borro de un plumazo hace unos años atrás.

Este nuevo El Salvador vale la pena

