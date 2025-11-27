Lotería dedica su sorteo LOTRA Nº 430 al Registro Nacional de las Personas Naturales

Día a Día News

ElSalvador–La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) realizó el sorteo LOTRA Nº 430, dedicado al Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), institución responsable de garantizar el derecho a la identidad de los salvadoreños dentro y fuera del país.

El RNPN ofrece servicios de emisión y entrega del Documento Único de Identidad (DUI) en El Salvador y en sus sedes del exterior, ubicadas en Estados Unidos, Canadá, México, Milán (Italia) y Australia. También cuenta con el programa DUI a Domicilio, dirigido a personas con limitaciones de movilidad, además de brindar asistencia jurídica y certificaciones de identidad relacionadas con partidas de nacimiento.

La institución desarrolla Ferias de Identidad nacionales e internacionales con el propósito de acercar sus servicios a las comunidades y dar seguimiento a casos específicos. Asimismo, apoya el derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes mediante asentamientos de nacimiento en plazo legal, asentamientos tardíos en coordinación con la Procuraduría General de la República (PGR) y reconocimientos voluntarios de paternidad.

En coordinación con los Registros del Estado Familiar, el RNPN ofrece atención ciudadana diaria en las oficinas municipales, donde se realizan asesorías, búsquedas de partidas y entrega de certificaciones. Actualmente, ejecuta jornadas móviles de enrolamiento y entrega de DUI para facilitar trámites de renovación, enrolamiento y cambio de domicilio, los cuales podrán realizarse hasta el 27 de febrero de 2026.

Durante la etapa previa del sorteo, participó Sara Flores, técnico protocolar comercial del RNPN, quien colaboró en la introducción de balotas y selección de maletines. Al cierre, el presidente de la Lotería Nacional de Beneficencia, Javier Milián, entregó un cuadro conmemorativo al registrador nacional y presidente del RNPN, Fernando Velasco, como reconocimiento al trabajo institucional.

Resultados del Sorteo LOTRA Nº 430:

Primer Premio Acumulado: $205,000 – Billete Nº 36085 (No vendido)

Segundo Premio: $20,000 – Billete Nº 18181 (No vendido)

Tercer Premio: $10,000 – Billete Nº 28128 (Vendido)

Los resultados completos están disponibles en www.lnb.gob.sv.

La LNB recordó además que ya están disponibles las fracciones del Gordo Navideño, el sorteo de fin de año que otorga premios millonarios.

Compartir esta nota