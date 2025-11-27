DoctorSV supera las 200,000 descargas y alcanza 10,000 consultas diarias

Día a Día News

ElSalvador–La aplicación de salud DoctorSV ha alcanzado más de 200,000 descargas a menos de dos semanas de su lanzamiento, según informó su director, el doctor Manuel Bello, durante una entrevista televisiva. El nuevo sistema permite a los salvadoreños acceder a consultas médicas en línea con profesionales disponibles las 24 horas del día.

De acuerdo con Bello, el crecimiento ha sido sostenido desde su habilitación por grupos etarios, pasando de 6,000 a 10,000 descargas diarias. A la par, las consultas médicas también se han incrementado, registrando un promedio de 10,000 atenciones al día a través de la plataforma.

El director destacó que DoctorSV representa “un nuevo sistema de salud” gratuito para la población, cuyo objetivo es aliviar la carga en los hospitales públicos y permitir que estos se concentren en los casos de emergencia. En la red participan 1,400 médicos generales, 75 laboratorios, 35 centros de diagnóstico por imágenes y 300 farmacias privadas que forman parte del sistema.

La aplicación, lanzada el 13 de noviembre por el presidente Nayib Bukele, permite realizar consultas médicas por videollamada desde cualquier teléfono móvil. Su registro está disponible para todos los salvadoreños mayores de 18 años y únicamente requiere el Documento Único de Identidad (DUI). Según Bello, el proceso de inscripción es rápido y guiado por la misma plataforma.

Uno de los aspectos más destacados del sistema es la incorporación de inteligencia artificial (IA) como herramienta de apoyo clínico. El doctor Bello explicó que este componente no sustituye el criterio médico, sino que complementa el análisis y mejora la precisión de los diagnósticos. “El acierto de un médico ronda el 55 %, pero con el apoyo de la IA puede alcanzar hasta un 90 %”, señaló.

El equipo médico que colabora en DoctorSV fue avalado por el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP). Todos los profesionales pasaron por un proceso de selección y reciben capacitaciones continuas, según detalló Bello. Además, trabajan de forma ininterrumpida, los siete días de la semana, durante todo el año.

Las consultas están dirigidas principalmente a padecimientos comunes o leves, que no requieren atención hospitalaria inmediata. Entre los diagnósticos más frecuentes se incluyen gripes, dolores de cabeza, molestias gastrointestinales, cólicos, diarreas y fiebres. En caso de detectarse una emergencia, los médicos remiten al paciente al Sistema de Emergencias Médicas mediante el número 132.

El servicio también garantiza la entrega gratuita de medicamentos recetados, los cuales pueden retirarse en cualquiera de las más de 350 farmacias asociadas al programa. Este beneficio busca ampliar el acceso a la atención médica primaria y reducir los costos para los usuarios.

DoctorSV continúa sumando usuarios en todo el país y consolidándose como una herramienta tecnológica clave en la modernización del sistema de salud salvadoreño, combinando atención médica personalizada con el respaldo de la inteligencia artificial para fortalecer la capacidad diagnóstica y la eficiencia del servicio.

