Luis Astudillo se consolida y apunta a mercados globales

El productor internacional Luis Ramón Astudillo se prepara este año 2026 para su expansión global en el entretenimiento. Astudillo se encuentra actualmente realizando una gira de medios estratégica, donde comparte su visión disruptiva sobre el entretenimiento y trayectoria.

Astudillo a través de su compañía PPG International ha llevado a ejecutar más de 50 espectáculos de alto nivel en Estados Unidos. De cara al 2026, el productor ya perfila una expansión que incluye operaciones y eventos en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, España, entre otros países.

Cabe destacar que, recientemente, el Consejo Internacional de la Música de las Naciones Unidas de Ciencias y Artes le otorgó los reconocimientos UNOTA e ICLM en la categoría Diamante.

Estos galardones y su trayectoria se han consolidado en puntos clave de la industria como Denver (Colorado), Bogotá y Orlando, además, su palmarés incluye premios de grandes renombres.

La cartera de PPG International maneja un repertorio que abarca desde la salsa, el reggaetón, las baladas, música cristiana, la música folclórica y llanera.

«El éxito radica en entender la industria antes que los demás», afirma Astudillo.

