March of Dimes lanza campaña para erradicar los partos prematuros prevenibles

La organización sin fines de lucro, March of Dimes, anuncia la campaña de concientización y recaudación de fondos “March for Babies: A Mother of a Movement”, la cual busca enfrentar la crisis en la maternidad y salud.

La campaña se realizará con una caminata que pretende erradicar los partos prematuros prevenibles, así como para inspirar y unir a las comunidades para lograr la equidad en salud para las mamás y los bebés.

“Por mucho tiempo hemos manifestado que para poder ofrecerles el mejor comienzo a los bebes debemos cuidar también a las mamás. Cada 12 horas muere una mujer por causas asociadas al embarazo, y 1 de cada 10 bebés nace prematuramente. Esta es la razón por la que también estamos luchando para erradicar las muertes y los riesgos para la salud de las madres, algo particularmente devastador en familias de color menos favorecidas”, dijo la presidenta y directora ejecutiva de March of Dimes, Stacey D. Stewart.

Además, según el informe de la organización de 2020, por quinto año consecutivo, la tasa de partos prematuros en los Estados Unidos se incrementó, ubicándose en el 10.2 % de los nacimientos, lo que le otorga al país la calificación “C-“.

Fuente: March of Dimes Inc.