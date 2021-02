Toyota Motor North America dona $1 millón a víctimas de la tormenta invernal Uri en Texas

Toyota Motor North America (TMNA), apoyará a las víctimas de la tormenta invernal Uri, en Texas, Estados Unidos, con una donación de $1 millón, destinados a clientes y diversas organizaciones sin fines de lucro en el estado.

La ayuda incluye: United Way of Metropolitan Dallas, para apoyar a North Texas Cares y a organizaciones sin fines de lucro del oeste de Dallas, distribuirán fondos a organizaciones comunitarias por $450 mil; el Banco de alimentos del norte de Texas: $100 mil; The Family Place y Genesis Women’s Shelter subvencionarán habitaciones de hotel, alimentos y transporte para sus clientes: $30 mil; fondos para la reparación de tuberías del sistema de acueducto de San Antonio (SAWS) por $100 mil; y, al fondo Let’s Help SA proporcionará alimentos, agua y refugio por $200 mil.

También, incluye al Banco de alimentos de Houston con $50 mil; CrowdSource Rescue proporcionará alimentos, agua y combustible por $20 mil y a United Way of Greater Houston apoyará al fondo Greater Houston 2021 Winter Storm Relief Fund que contribuye a la reparación de viviendas locales por un costo de $50 mil.

“Asumimos con seriedad nuestro papel de líderes en la comunidad, así que, cuando las tormentas invernales afectaron a millones de personas justo en nuestro vecindario, nuestra principal prioridad fue la de contribuir a la recuperación de Texas después de esta adversidad”, declaró el vicepresidente del grupo de Innovación Social de TMNA, Sean Suggs.

“Los tejanos han apoyado a nuestra empresa de mil formas y nosotros queremos ayudar a nuestros vecinos a salir de esta emergencia más fuertes que nunca”, agregó.

Fuente: Toyota Motor North America