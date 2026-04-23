McDonald’s de Guatemala abre la convocatoria para su Certamen de Cuentos 2026: “Yo amo la naturaleza”

McDonald’s anuncia la edición 2026 de su Certamen de Cuentos, una iniciativa lanzada en el marco del Día Internacional del Libro que invita a los niños a explorar su creatividad y desarrollar su imaginación. Este año, el tema principal es “Yo amo la naturaleza”, con el que se motiva a los pequeños escritores a plasmar historias y aventuras sobre el cuidado del medio ambiente.

El concurso estará abierto del 23 de abril al 17 de mayo y pueden participar niños

entre 7 y 12 años, quienes deben escribir un cuento original e inédito relacionado con

la naturaleza. La hoja de participación se encuentra disponible en todos los

restaurantes McDonald’s del país

Los cuentos deben ser depositados antes del 17 de mayo en el “Buzón de autores” ubicado en cualquiera de los restaurantes de la marca en Guatemala.

La ceremonia de premiación se realizará en el mes de julio, donde se reconocerá a 8

talentosos niños, quienes serán acreedores de una fiesta exclusiva de cumpleaños

para 30 personas (entre niños y adultos) en su McDonald’s favorito. Asimismo, se les

entregarán 30 copias de su cuento impreso, el cual será publicado en un libro de

edición especial que contendrá todas las historias de los ganadores.

Con este certamen, McDonald’s busca motivar a los niños a usar su imaginación y

aprender sobre la importancia de cuidar el planeta. De esta manera, la marca crea un

espacio divertido y educativo para que las familias compartan tiempo de calidad juntas

escribiendo sus propias historias.

McDonald’s invita a todas las familias guatemaltecas a acercarse a sus restaurantes,

dejar volar la imaginación y participar en esta actividad que une el amor por la lectura

con el cuidado del entorno.

Compartir esta nota